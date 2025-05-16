O fay harekete mi geçiyor? Prof. Dr. Bektaş'tan çarpıcı uyarı: Türkiye'de depremler artacak!

Türkiye neredeyse her gün yeni bir deprem haberiyle güne başlarken, uzmanlar ülkenin birçok bölgesinde artan deprem tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Farklı yerlerde art arda depremler oluyor. Bu durum tesadüf değil, birbirinden bağımsız değil. Bu depremler ilerleyen dönemde çoğalacak" dedi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, dün Konya’da gerçekleşen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin genelindeki deprem riskine dikkat çekti.

Ekol TV’nin haberine göre, Türkiye son dönemde yaşanan depremlerle deprem gerçeğini tekrar hatırladı. İstanbul, Ordu, Kütahya, Muğla ve Konya gibi şehirler son bir ayda depremle sallandı.

"DEPREMLER DAHA ÇOK OLACAK"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Türkiye’nin hemen her yeri deprem bölgesi. Farklı yerlerde art arda depremler oluyor. Bu durum tesadüf değil, birbirinden bağımsız değil. İzmir, Manisa, Kütahya, Muğla, Isparta ve Afyonkarahisar’da deprem riski artıyor. Bu depremler ilerleyen dönemde çoğalacak” dedi.

İlgili Haber AFAD'dan iki büyük depremin vurduğu illerde yaşayanlara önemli uyarı

TUZ GÖLÜ FAYI RİSKLİ Mİ?

Bektaş, “Tuz Gölü Fayı’nda son 50 yılda büyük bir deprem olmadı, sadece 4-5 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Ancak bu fay 6 ila 6,5 büyüklüğünde deprem üretebilir” diye konuştu.

"DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Bektaş, “Sadece Kuzey Anadolu ya da Doğu Anadolu fayları değil, Konya ve Ankara civarında da deprem riski var. Yağmurdan nasıl şemsiye ile korunuyorsak, depreme karşı da tedbir almalıyız. Deprem doğal bir olay, engellenemez ama zararları azaltmak elimizde” dedi.