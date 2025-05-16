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Konya'da 5,2 neyin habercisi? Şener Üşümezsoy açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem olmaz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konya&#039;da 5,2 neyin habercisi? Şener Üşümezsoy açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem olmaz
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konya'nın Kulu ilçesinde dün saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem endişeye neden oldu. TGRT canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Deprem Bilimci Prof Dr. Şener Üşümezsoy, "6 Şubat'ın yansımaları" açıklamasını yaparken, "7 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir" yorumlarına cevap verdi.

Konya dün 15 Mayıs'ta 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen şiddetli sarsıntıda yıkıma ve can kaybıan neden olmadı. Peki 5,2 arkasındaki sebep neydi? Prof Dr. Şener Üşümezsoy, TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"TUZ GÖLÜ FAYI'NDA OALN DEPREM"

Deprem Bilimci Üşümezsoy, "6 Şubat depreminde 350-400 kilometre fay kırıldı. Bu kuvvetten dolayı stres oluştu. 6 Şubat depreminin Arap plakasını sıkıştırmasıyla büyük deprem olurdu. Bunlar ise kuzeye doğru. Konya'da olan 6 Şubat sonrası gerilen faylar sonucu Tuz Gölü fayında olan depremlerdir. Kahramanmaraş depremin gönderdiği stresten kaynaklı ilişkiler, yani 6 Şubat'ın yansımaları. Daha önce de bu bölgede depremler var" ifadelerini kullandı.

Konya'da 5,2 neyin habercisi? Şener Üşümezsoy açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem olmaz - 1. Resim

"BÜYÜK DEPREME NEDEN OLMAZ"

"Konya'da meydana gelen 5,2'den sonra 7 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir yorumları var. Böyle bir şey mümkün olabilir mi?" sorusuna Üşümezsoy, "Bu deprem, Malatya'da ve Elbistan'da olsaydı faya daha yakındı. Oradan aldığı stres nedeniyle olabilirdi ama burada oluşamaz. Çünkü dış bir zonda oluşan deprem. 6 Şubat'ın tetikleyicisi olduğu depremler. 6 Şubat'ın bunlara geçirdiği stres büyük depreme neden olmaz. Yani burada 7 büyüklüğünde bir deprem olmaz" cevabını verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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