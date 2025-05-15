Bir şehir efsanesi çöktü! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Konya Kulu depremi açıklaması

Yer Bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, merkezi Konya Kulu olan 5,2 büyüklüğündeki depremi TurkiyeGazetesi.com.tr'ye değerlendirdiler. Ersoy, fay hatlarından bir hayli uzakta olması sebebiyle "Konya'da deprem olmaz" fikrini "şehir efsanesi" olarak nitelendirdi. Pampal, "Öncü bir deprem mi?" sorusunu cevapladı.

Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara, Kayseri, Sivas ve çevre illerden de hissedildi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Konya depremine dair TurkiyeGazetesi.com.tr'ye konuştu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy

"SÜRPRİZ BİR DEPREM DEĞİL"

Ersoy, "Konya en güvenli yer, deprem olmaz fikri burada çöküyor. Burası depremden etkilenmeyecek düşüncesi şehir efsanesi. Elbette Konya'da tarihte büyük depremler yok. Ancak bu insanları yanıltmasın. Halbuki Kulu çevresi, Tuz Göllü'nden geçen zonda deprem oluşturacağı yönünde görüşleri var. Yani sürpriz bir deprem değil" açıklamasını yaptı.

"BÜYÜK DEPREM FİKRİ VERMİYOR"

Konya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin öncü bir deprem olabileceği endişesini de değerlendiren Ersoy, "5,2'nin olduğu fay çok yoğun gözükmüyor. Şu an için büyük bir deprem fikri vermiyor. O bakımdan 'öncü deprem' diye söylemek spekülatif olur. Artçı sarsıntıları izleyip, takibini yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KONYA'NIN ZEMİNİ İYİ DEĞİL"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Konya'da deprem olmaz yanlış. Bilimsel gerçeklerden uzak. Konya'nın çevresinde çok sayıda aktif fay var. Kuğu, Cihanbeyli çevresinde 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretecek faylar var. Tuz Gölü fayı 7-7,5 kadar deprem üretebilir. Eskişehir İnönü fayı da Konya'ya kadar uzanıyor. Konya'nın zeminleri iyi değil. Bu nedenle deprem şiddetini 3-4 kat attırabilir. 'Konya depremden muaf' algısı doğru değil.

"ARTÇILAR OLABİLİR"

Pampal, "Öncü deprem ihtimali mümkün değil. Yakın zamanda bu bölgeye yakın 5 civarında deprem oldu. Büyük depremler üretecek faylar var, 6-6,5'a kadar üretecek faylar. Artçılar olabilir. Öncü olduğunu bilemiyoruz. Nadiren oldu öncü depremler, İstanbul ve Dinar'da oldu.

"TETİKLEME BÖYLE OLMAZ"

"Konya'da meydana gelen deprem yakınındaki diğer fayları tetikleyebilir mi?" sorusuna Pampal, "Tetikleme dediğimiz durum 6 Şubat'ta yaşadığımız olay. Kahramanmaraş merkezli 7,8 büyüklüğündeki birinci deprem ve öğleden sonra Elbistan merkezli 7,6'lık deprem. Birinci deprem, ikinciyi tetikledi. Çelikhan civarında kesişiyor iki fay. Bu kadar büyük ve yakın faylar varsa o zaman tetiklenme olur. Kırılmaya yüz tutmuş fay ve yakın çevresinde çok büyük deprem olursa tetiklenmeden bahsedebiliriz. Bunlar doğru sorular değil. Organik ilişkisi yok. Küçük bir deprem" cevabını verdi.