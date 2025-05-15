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CANLI ANLATIM

SON DAKİKA.... Konya Kulu'da şiddetli deprem! Ankara, Kayseri ve çevre illerde hissedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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SON DAKİKA.... Konya Kulu&#039;da şiddetli deprem! Ankara, Kayseri ve çevre illerde hissedildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkezi Konya Kulu olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara, Kayseri, Sivas ve çevre illerden de hissedildi.

Canlı Anlatım Özeti
  • YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
  • "İLK DEFA DOLAPLARIN OYNADIĞINI GÖRDÜM"

15.05.2025 16:00

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. 

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

15.05.2025 15:57

"İLK DEFA DOLAPLARIN OYNADIĞINI GÖRDÜM"

Sosyal medya kullanıcıları yaşadığı paniği şu ifadelerle aktardı:

Deprem oldu. Geçmiş olsun umarım herkes iyidir.

Kayseri’de sallandık, yine nerde deprem oldu ki...

Ankara'da deprem hissedildi saat 15.47 Allah beterinden saklasın.

Ankara'da evde otururken sallandık. Umarım başka bir şehirde büyük bir deprem olmamıştır. Ankara'dan hissedilen çok ciddi değildi.

Ankara'da deprem oldu avizeyi fena salladı. Ofiste denk geldik. Geçmiş olsun.

Ankara’da deprem oldu. İlk defa dolapların vs. bu kadar oynadığını gördüm. Geçmiş olsun herkese.

SON DAKİKA.... Konya Kulu'da şiddetli deprem! Ankara, Kayseri ve çevre illerde hissedildi - 1. Resim

15.05.2025 15:46

KONYA'DA KORKUTAN DEPREM

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da büyüklüğü 5.2 olan bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.73 olarak kaydedildi. 

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.2 olarak kaydedip, derinliğini 6.9 olarak duyurdu. 

SON DAKİKA.... Konya Kulu'da şiddetli deprem! Ankara, Kayseri ve çevre illerde hissedildi - 1. Resim

Sarsıntı Ankara, Kayseri ve çevre illerden de hissedildi. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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