İspanyol devi Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesinin uzatıldığını resmen duyurdu. Eflatun-beyazlı kulüp, 21 yaşındaki yıldız oyuncuyla 30 Haziran 2032'ye kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

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İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, A Millî Takım'ın yıldız futbolcusu Arda Güler'in geleceğine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. İspanyol devi, milli futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulübün bugün resmî internet sitesinden yayımladığı açıklamayla Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği netleşti.

ARDA GÜLER 2032'YE KADAR REAL MADRID'DE

Real Madrid'in resmî açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid C. F. ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesini uzatmak konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz, 30 Haziran 2032 tarihine kadar kulübümüze bağlı kalacaktır."

Böylece daha önce sözleşmesinin uzatılacağı yönünde haberler çıkan milli futbolcunun yeni kontratı resmiyet kazandı.

Arda Güler'in önceki sözleşmesi 2029 yılında sona erecekti. Yeni anlaşmayla birlikte milli yıldızın kontratı 3 yıl daha uzatılmış oldu.

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REAL MADRID'DEN ARDA GÜLER'İN BAŞARILARINA VURGU

İspanyol kulübü, sözleşme açıklamasında milli futbolcunun kariyerine ve kazandığı başarılara da yer verdi.

Temmuz 2023'te henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, eflatun-beyazlı formayla bugüne kadar 126 karşılaşmaya çıktığı belirtildi.

Kulübün açıklamasına göre milli futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Arda Güler'in kazandığı kupalar şöyle:

1 UEFA Şampiyonlar Ligi

1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

1 UEFA Süper Kupa

1 LaLiga şampiyonluğu

1 İspanya Süper Kupası

MİLLİ FORMAYLA 38 MAÇA ÇIKTI

Real Madrid'in açıklamasında Arda Güler'in Türkiye A Millî Futbol Takımı'ndaki performansına da değinildi.

21 yaşındaki futbolcunun ay-yıldızlı formayı bugüne kadar 38 kez giydiği belirtildi.

Ayrıca Arda Güler'in Eylül 2026'da, 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Çıkış Yapan Oyuncusu ödülüne layık görüldüğü hatırlatıldı.

Yeni sözleşmeyle birlikte milli futbolcunun Real Madrid kariyerini 2032 yılına kadar sürdürmesinin önü açıldı.

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