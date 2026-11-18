İspanya'da Arda Güler için "Türk dehası kendi imparatorluğunu kuruyor" denildi. Futboluyla herkesi kendine hayran bırakan ve övgüler alan millî oyuncu, Real Madrid'deki harika oyununu Uluslar Ligi'nde de devam ettirip alkış aldı.

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Türkiye olarak A Ligi'nde mücadele edip 6'da sıfır çektiğimiz Uluslar Ligi'nde küme düştük ama düşmeyen ve sürekli yükselen bir değerimiz var: Arda Güler. Uluslar Ligi'nde Belçika maçı sonrası Kevin De Bruyne'nin Fransa mücadelesi sonrası da Zinedine Zidane'ın övgülerini alan Arda Güler için İspanya'nın Marca gazetesi "Kendi imparatorluğunu kuruyor!" yorumunda bulundu. Geniş analizde 21 yaşındaki yıldızımızın Uluslar Ligi'ndeki istatistikleri ile Avrupa'nın yıldız isimlerini geride bıraktığına vurgu yapıldı.

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Arda Güler (solda)

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ

Zidane, "Arda çok çok çok iyi" ifadesini kullanırken Belçikalı Kevin De Bruyne "Arda Güler harika bir futbolcu. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyor ve dünyanın en iyi futbolcularından biri" sözleriyle millî yıldızı övmüştü. Millî futbolcu, Uluslar Ligi'nde 27 kez faulle durdurularak bu alanda ilk sırada yer aldı. Arda, 23 şutla da 26 şutu bulunan Karadağlı Nikola Krstovic'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Gol pozisyonu oluşturmada (5) dördüncü olan Arda, 47 kazanılan ikili mücadele ve 13 çalım ile A Millî Takım'ın en iyisi olarak ön plana çıktı.

PEDRİ'DEN DAHA İYİ

2025 yılında Ballon d’Or’a aday gösterilen Barcelona'nın orta sahası Pedri, 261 resmî maçta 29 gol ve 36 asist kaydederken Arda Güler, 126 maçta 22 gol ve 32 asist üreterek toplam 54 gole doğrudan katkı verdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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