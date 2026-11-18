Konya'nın Sarayönü ilçesinde kontrolden çıkarak menfez duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobil, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

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Konya'da, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi yakınlarında, Afyonkarahisar yönüne seyreden Ahmet Buğra Söyler idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki menfez duvarına çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü Söyler ile araçtaki A.Ö. ve A.O.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil duvara çarpıp hurdaya döndü: 3 kişi feci şekilde can verdi

Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Feci kazada ölenlerin cenazeleri morga kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobil duvara çarpıp hurdaya döndü: 3 kişi feci şekilde can verdi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sarayönü Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSISarayönü

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