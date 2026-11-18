Otomobil duvara çarpıp hurdaya döndü: 3 kişi feci şekilde can verdi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde kontrolden çıkarak menfez duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobil, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Konya'da, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi yakınlarında, Afyonkarahisar yönüne seyreden Ahmet Buğra Söyler idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki menfez duvarına çarptı.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü Söyler ile araçtaki A.Ö. ve A.O.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Feci kazada ölenlerin cenazeleri morga kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.