Konya 5.2 şiddetinde sarsıldı, o anlar kameralarla kaydedildi: Ana deprem oluyor!
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken bir ofiste deprem anları kayda alındı.
AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
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Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar