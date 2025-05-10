Konya'da gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk veriler
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 04.22'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika deprem haberi: Konya ve çevre illeri gece yarısı depremle sarsıldı. Bölge halkında paniğe neden olan sarsıntılarla ilgili AFAD'dan açıklama geldi.
Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Konya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.22 sıralarında gerçekleşen deprem Selçuklu ilçesinde, yerin 7 kilometre derinliğinden gerçekleşti.
OLUMSUZ İHBAR YOK
Gece yarısı meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir can ve mal kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz