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Konya'da gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konya&#039;da gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk veriler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 04.22'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi: Konya ve çevre illeri gece yarısı depremle sarsıldı. Bölge halkında paniğe neden olan sarsıntılarla ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Konya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.22 sıralarında gerçekleşen deprem Selçuklu ilçesinde, yerin 7 kilometre derinliğinden gerçekleşti.

OLUMSUZ İHBAR YOK

Gece yarısı meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir can ve mal kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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