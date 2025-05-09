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Konya'da yasaklı tür avlandı! İki kişiye yarım milyon TL ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konya&#039;da yasaklı tür avlandı! İki kişiye yarım milyon TL ceza kesildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üreme döneminde olan ve koruma altındaki türü avladığı belirlenen 2 kişiye toplam 687 bin 974 lira para cezası yazıldı.

Konya'da, Seydişehir Asayiş Büro Amirliği ile Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerince yürütülen koordineli çalışmada, Seydişehir-Antalya yolu üzerindeki tepelik alanlarda koruma altındaki keçilerin bazı kişiler tarafından avlandığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları uzun süreli takip sonucu kaçak av yapan 2 kişiyi takibe aldı.

Konya'da yasaklı tür avlandı! İki kişiye yarım milyon TL ceza kesildi - 1. Resim

YARIM MİLYON TL CEZA

Vurulan dağ keçisini araçla köy yolundan ilçe merkezine getirmek isteyen şahıslar, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Şahıslardan 1 adet av tüfeği ile birer adet taşınması ve bulundurulması suç olan muşta ve kasatura bıçak ele geçirildi.

Olayda yakalanan şüpheliler E.K. ve H.A. hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğünce "Kara Avcılığına Muhalefet" ve "Yasaklı Kesici Delici ve Diğer Aletlerin Taşınması" suçlarından adli tahkikat başlatıldı. Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince de neslinin tehlikeye girmemesi için koruma altına alınan dağ keçisini vurduğu belirlenen E.K.'ye 650 bin lira tazminat, 21 bin 355 lira da idari yaptırım cezası kesilirken, H.A.'ya da 16 bin 619 lira idari yaptırım cezası kesildi. Böylelikle olayda iki şahsa toplam 687 bin 974 lira para cezası uygulandı.

Yetkiler, neslinin tükenmesi sonucu ekosistem içerisinde büyük tahribata neden olacağı açık olan ve şu zamanlarda yavrularını büyütme safhasında yaşantılarına devam etmeye çalışan dilsiz masumların avlanması ve itlafının önüne geçilmesi yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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