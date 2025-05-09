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Ham petrol ve altın fiyatlarında sıçrama! Kritik hafta sonu öncesi hareketlilik

Kaynak: Dış Haberler
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Ham petrol ve altın fiyatlarında sıçrama! Kritik hafta sonu öncesi hareketlilik
Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

ABD ile Çin arasında hafta sonu yapılacak ticaret görüşmeleri öncesinde petrol ve altın fiyatlarında sıçrama yaşandı. Görüşmelere dair beklentiler ve İngiltere-ABD ticaret anlaşması piyasaları olumlu etkilerken, OPEC+ üretim artışı ve İran’la olası nükleer anlaşma gündemde yer aldı.

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasında hafta sonu yapılacak ticaret görüşmeleri öncesinde yükselişe geçti.

Ham petrol ve altın fiyatlarında sıçrama! Kritik hafta sonu öncesi hareketlilik - 1. Resim

Brent petrolün varil fiyatı %0,7 artışla 63,73 dolara, Batı Teksas tipi (WTI) petrolün varil fiyatı ise %0,6 yükselerek 60,25 dolara ulaştı.

Görüşmelerin cumartesi ve pazar günleri İsviçre'de yapılması bekleniyor. ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent ve baş müzakereci Jamieson Greer liderlik ederken, Çin’i Başbakan Yardımcısı He Lifeng temsil edecek.

Ham petrol ve altın fiyatlarında sıçrama! Kritik hafta sonu öncesi hareketlilik - 2. Resim

HAFTA SONU KRİTİK BİR GÖRÜŞME OLACAK

Yahoo Finance'den edinilen bilgilere göre, Hargreaves Lansdown'dan Derren Nathan, “ABD Başkan Donald Trump, görüşmeler olumlu geçerse Çin mallarına uygulanan %145’lik sınır vergisinin düşürülebileceğine dair sinyal verdi” dedi. Nathan, bu vergilerin Çin ekonomisi üzerinde büyük bir etki oluşturmadığını da belirtti.

Çin’in nisan ayı ihracatı %8,1 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, ABD’ye yapılan ihracat %21 azaldı. Çin'in ABD'den ithalatı ise, Pekin’in uyguladığı %125’lik vergi nedeniyle %4,7 düştü.

Perşembe günü açıklanan İngiltere-ABD ticaret anlaşması da piyasalarda olumlu karşılandı. FTSE 100 endeksi, cuma sabahı yükselişle açıldı. Anlaşmaya göre, İngiltere’den ABD’ye ihraç edilecek ilk 100 bin araç için gümrük vergisi %10’a düşürüldü. Ayrıca, ABD'nin İngiliz çeliğine uyguladığı vergiler kaldırılırken; İngiltere de ABD ürünlerine yönelik tarifeleri düşürecek.

Ham petrol ve altın fiyatlarında sıçrama! Kritik hafta sonu öncesi hareketlilik - 3. Resim

PETROLDE FİYAT YÜKSELİYOR

Ancak Trump’ın geçtiğimiz ay duyurduğu %10’luk genel vergi, İngiltere’den ithal edilen çoğu ürün için geçerliliğini koruyor.

Öte yandan, ABD-Çin görüşmelerinin daha zorlu geçeceği belirtiliyor. Derren Nathan, “Brent petrol fiyatları, potansiyel ticaret anlaşmalarına umutla tepki veriyor. Ancak OPEC+ ülkelerinin üretimi artırma hedefi, arz tarafında baskı oluşturuyor” dedi. Ayrıca ABD ile İran arasında nükleer faaliyetlere ilişkin olası bir anlaşmanın gündemde olduğunu ve bu durumun İran’a yönelik petrol yaptırımlarının gevşetilmesine yol açabileceğini ifade etti.

Ham petrol ve altın fiyatlarında sıçrama! Kritik hafta sonu öncesi hareketlilik - 4. Resim

ALTIN YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları da belirsizlikler nedeniyle yükselişte. Altın vadeli işlemleri %0,6 artışla ons başına 3.327 dolara çıkarken, spot altın fiyatı %0,5 artışla 3.321,15 dolar seviyesine ulaştı.

Capital Economics'ten Lily Millard, “Altına olan talep, Çin ve ABD’deki belirsizlikler nedeniyle artıyor. Yıl sonu için ons altın fiyatı tahminimiz 2025 için 3.300 dolar, 2026 için ise 3.400 dolar” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, sterlin ABD doları karşısında %0,1 artışla 1,3269 seviyesine yükselirken, euro karşısında %0,2 düşüşle 1,1781'e geriledi. ABD dolar endeksi ise %0,2 değer kaybederek 100,39’a geriledi.

Kaynak: Dış Haberler

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