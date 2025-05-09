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Balıkesir'de korkutan son dakika deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Balıkesir&#039;de korkutan son dakika deprem
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin yaptığı son dakika açıklamada sarsıntın saat 17:41'de yaşandığını aktardı. 

Balıkesir'de korkutan son dakika deprem - 1. Resim

Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde yaşandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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