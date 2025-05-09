Balıkesir'de korkutan son dakika deprem
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin yaptığı son dakika açıklamada sarsıntın saat 17:41'de yaşandığını aktardı.
Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde yaşandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru