Hangi ilçede, kiralar ne kadar oldu? İstanbul’da depremin ardından…

Mega kentte ortalama kiralık konut metrekare kira fiyatı, 6,2’lik depremin de gerçekleştiği nisanda 287,50 TL hesaplandı. Silivri’de 200 TL olan kira fiyatı, İstanbul ortalamasına göre %30 daha düşük oldu. Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Zeytinburnu “merkezi konum” avantajı ile “kirada en yüksek ilçeler” arasındaki yerlerini korudu. Beykoz ve Şile, fay hatlarına uzak olmasına rağmen 294 TL ve 328 TL metrekare fiyatı ile merkez ilçelerin gerisinde kaldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- İstanbul’da deprem gerçeğinin kendini bir defa daha hissettirdiği nisan ayında, ilçe ilçe konut kiraları da belli oldu. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman tarafından paylaşılan verilere göre, mega kentte ortalama metrekare kira fiyatı 287,50 TL hesaplandı.

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EN DÜŞÜK KİRALAR HANGİ İLÇELERDE?

İlçeler bazında bakıldığında, nisan ayında en düşük kiraların kaydedildiği ilçeler şöyle gerçekleşti:

1-Esenyurt: 183 TL

2-Arnavutköy: 189 TL

3-Esenler: 190 TL

4-Sultangazi: 193 TL

5-Silivri: 200 TL

6-Sultanbeyli: 205 TL

7-Avcılar: 222 TL

8-Çatalca: 228 TL

9-Büyükçekmece: 230 TL

10-Beylikdüzü: 230 TL

EN YÜKSEK KİRALAR HANGİ İLÇELERDE?

Yine ilçeler bazında en yüksek kiralar ise geçen ay şöyle gerçekleşti:

1-Kadıköy: 520 TL

2-Beşiktaş: 500 TL

3-Sarıyer: 500 TL

4-Bakırköy: 464 TL

5-Zeytinburnu: 432 TL

6-Beyoğlu: 388 TL

7-Ataşehir: 384 TL

8-Şişli: 375 TL

9-Üsküdar: 350 TL

10-Maltepe: 350 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-En düşük kiraların, son depremlerin de en şiddetli hissedildiği ve Marmara Denizindeki fay hatlarına daha yakın olan Silivri, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kaydedildiği dikkat çekiyor.

-6,2 şiddetindeki depremin Marmara Denizindeki merkez üssüne en yakın konumda bulunan Silivri’de, 200 TL olan metrekare kira fiyatının, İstanbul ortalamasına göre %30 daha düşük olduğu da görülüyor.

-Güney sahillerinde yer alan Kadıköy, Bakırköy, Zeytinburnu gibi ilçeler ile birlikte Beşiktaş da, “merkezi konum” avantajı ile “kirada en yüksek ilçeler” arasındaki yerlerini koruyor.

-Beykoz ve Şile, fay hatlarına uzak olmasına rağmen sırasıyla 294 TL ve 328 TL metrekare fiyatı ile merkez ilçelerin daha gerisinde kalıyor. Buna karşılık Sarıyer, 500 TL fiyat ile zirveye yakın sıralarda yer alıyor.

FİYATA ARTIŞI YAŞANIR MI?

İstanbul konut piyasasında kiralarda yıllık değişimin %44 olarak gerçekleştiğini belirten Dr. Ahmet Büyükduman, “Buna karşılık konut fiyatları %26 artmış. Yıllık enflasyon ise %37,8… Satılık fiyat artışları enflasyon düzeyine bile çıkamamış” dedi. Dr. Büyükduman, depremin ardından zemini daha sağlam ilçelerde ve yeni yapılarda fiyat artışlarının yaşanabileceğini de söyledi.