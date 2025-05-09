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Depremde 130 kişiye mezar olmuştu! Çuhadar Sitesi davasında karar çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Depremde 130 kişiye mezar olmuştu! Çuhadar Sitesi davasında karar çıktı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ta depremde 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı. Statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Çuhadar Sitesi'nde 130 kişinin ölümüne ilişkin davada, binanın statik proje müellifi Sıtkı Okumuş 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i firari, 2'si tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, başka dosyadan tutuklu sanık Sıtkı Okumuş, tutuksuz sanık F.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Firari sanık E.K. duruşmaya katılmadı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Sıtkı Okumuş, suçsuz olduğunu, hiçbir kusurunun olmadığını iddia ederek beraatini istedi. Tutuksuz sanık F.K. de beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini, müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

15 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI ALDI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sıtkı Okumuş'u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık F.K'nin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari sanık E.K'nin yakalanamamış olması gerekçesiyle dosyasının tefrik edilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 3 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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