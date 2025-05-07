Yürekleri ağza getiren 'insanlı' deprem kabini testi! "Gerçekten ürkütücüydü"

Esenyurt'ta deprem kabini üreten bir firma, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binada yürekleri ağza getiren bir test yaptı. 4 katlı binanın yıkımı sırasında deprem kabinine girerek sağlamlık testi gerçekleştiren üretici, o anları anlattı.

Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı binanın yıkımı gerçekleşti. Binanın içine test amaçlı yerleştirilen deprem kabininin içerisine üretici vatandaş girdi.

Çevredeki vatandaşlar testi korkulu gözlerle takip etti. Korkulan olmadı ve kabinde bulunan kişi, testin ardından yara almadan dışarı çıktı.

"TABİİ Kİ KORKTUM"

Deprem kabininin içine giren üretici Hasan Güneş, "Tabii ki korktum ama ürüne güveniyordum. Daha önce de birkaç test gerçekleştirmiştik. Gerçekten ürkütücüydü. Deprem anında insanlar panikliyor, kaçacak yer arıyorlar. Özellikle yüksek katlarda oturanlar için uygun" ifadelerini kullandı.