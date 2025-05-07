Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yürekleri ağza getiren 'insanlı' deprem kabini testi! "Gerçekten ürkütücüydü"

Yürekleri ağza getiren 'insanlı' deprem kabini testi! "Gerçekten ürkütücüydü"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta deprem kabini üreten bir firma, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binada yürekleri ağza getiren bir test yaptı. 4 katlı binanın yıkımı sırasında deprem kabinine girerek sağlamlık testi gerçekleştiren üretici, o anları anlattı.

Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı binanın yıkımı gerçekleşti. Binanın içine test amaçlı yerleştirilen deprem kabininin içerisine üretici vatandaş girdi.

Yürekleri ağza getiren 'insanlı' deprem kabini testi!

Çevredeki vatandaşlar testi korkulu gözlerle takip etti. Korkulan olmadı ve kabinde bulunan kişi, testin ardından yara almadan dışarı çıktı.

Yürekleri ağza getiren 'insanlı' deprem kabini testi!

"TABİİ Kİ KORKTUM"

Deprem kabininin içine giren üretici Hasan Güneş, "Tabii ki korktum ama ürüne güveniyordum. Daha önce de birkaç test gerçekleştirmiştik. Gerçekten ürkütücüydü. Deprem anında insanlar panikliyor, kaçacak yer arıyorlar. Özellikle yüksek katlarda oturanlar için uygun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

S-Cross, Vitara, Swift, Jimny... Suziki'den Mayıs 2025 için yüzde 0 faizli indirim kampanyası6 yıllık boşanma davası sona erdi! Evinden oldu, çatıya sığındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Herkesin merak ettiği soruya cevap geldi! Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama - GündemHerkesin merak ettiği soruyu cevapladıİki bin tonu aşkın ithal patates virüslü çıktı! İskoçya, Hollanda, Almanya... - Gündemİki bin tonu aşkın ithal patates virüslü çıktı!Sivas'ta esrarengiz cinayet! Milli sporcu Melisa Şimşek ve ağabeyi Umutcan'ın katili Ankara'da yakalandı... - GündemMelisa ve ağabeyinin katili Ankara'da yakandı!Karar gece yarısı uygulandı! Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı kapatıldı - GündemEkrem İmamoğlu'nun X hesabı kapatıldı!Mattia Ahmet Minguzzi can çekişirken katilin nasıl bıçakladığını konuşmuşlar! Cinayete dair her şeyi itiraf ettiler - GündemO can çekişirken nasıl bıçakladığını konuşmuşlar‘Emanet’e 200 lira sınırı! Emniyet güçleri ücretten muaf - GündemEmniyet güçleri ücretten muaf
Sonraki Haber Yükleniyor...