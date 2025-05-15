7 büyüklüğünde deprem üretebilir! 5.2'lik Konya'daki sarsıntının ardından Naci Görür ve Süleyman Pampal'dan çarpıcı tespitler

Konya'da meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem Ankara ve Kayseri dahil birçok kentte hissedildi. Korkutan depremle ilgili uzmanlardan art arda açıklamalar gelirken Prof. Dr. Süleyman Pampal "Konya içinden geçen oldukça uzun ve 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var" dedi.

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ankara başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk açıklamasında, "Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.

Haluk Eyidoğan

EYİDOĞAN: GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ

TGRT Haber'e konuşan Deprem Bilimci Haluk Eyidoğan ise "Tuz Gölü'nün kuzey kıyısından Şereflikoçhisar'a doğru inen oldukça uzun diri bir fay var. Bu zaman zaman harekete geçiyor. Bazen diri depremler de üretiyor. Şu anki deprem, değişik deprem merkezleri tarafından 4.9 ila 5.2 arasında büyüklüğü. Tahmin ediyorum 5.0 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış. Zaman zaman maalesef bu büyüklüklerde depremlerle karşılaşıyoruz. Bu büyüklükteki depremin hasar vermesi zaten beklenmez. Ama geniş bir alanda hissedilmiş bir deprem olduğunu düşünüyorum. Geniş bir alanda hissedilmiştir." dedi.

"TUZ GÖLÜ FAYI KENDİNİ HATIRLATIYOR"

Eyidoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tuz Gölü fayı zaman zaman kendisini hatırlatıyor. Tuz Gölü fayı çevresindeki yerlerin deprem riskine karşı kayıp işlerini azaltma konusunda daha dikkatli davranmasında büyük yarar var."

Süleyman Pampal

PAMPAL: 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLECEK FAYLAR VAR

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal ise "Ankara'da hissettik depremi. Bölgede olmayacak iş değil, geçtiğimiz hafta Cihanbeyli civarında 4.5 civarında bir deprem olmuştu. Konya'nın içinden geçen fay da var. Bu büyüklükte deprem üretebilecek çok fazla fay var bunlardan biri de Cihanbeyli, muhtemelen onun neden olduğu deprem. 5 normal çünkü bu fay 6- 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Bu deprem şaşırtmasın. Ankara çevresinde de Konya çevresinde de zannedildiğinin aksine çok fazla aktif fay var. Daha büyükleri de mümkün.

Konya içinden geçen oldukça uzun ve 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var. Bunlar geçmişte bilinmediği için iç Anadolu deprem risk haritasında hep beyaz görünüyor, biz bunları yıllardır anlatıyoruz. Bu faylar artık bilim camiasının gündeminde. Devamı mümkün. Bu depremin artçıları da olmaya devam edebilir. Artçılar 4.2 büyüklüğünde olabilir.

"BU FAY HATTI BİN YILDAN FAZLA SÜREDİR KIRILMAMIŞ"

Konya için de Ankara için de Eskişehir için de tehlike var. Batı'ya doğru Tuz Gölü fayı var 7.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olan Tuz Gölü fayı var. Bu fay hattı bin yıldan uzun süredir kırılmamış. Kırılırsa 7'den büyük bir deprem üretebilir.

Abartı gibi geliyor ama değil, Türkiye'nin depremden muaf bölgesi yok. Her yerde aktif fay hattı var. Bunlar sürpriz konular değil. Türkiye için deprem bir gerçek. Nerde ne zaman olacak tartışmalarını bir kenara bırakıp hazırlık yapılmalı."

NACİ GÖRÜR: NİSPETEN ÜLKENİN SAKİN BİR YÖRESİ

Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuzgölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Habertürk'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Zafer Akçığ da açıklamasında şunları söyledi:

"Fay haritasını yeniden güncellemek lazım. Türkiye'nin yüzde 80-85'i değil, yüzde 100'ü deprem riski altında. Deprem mevcut faylarda oluştuğu gibi oluşan depremler yeni faylar da oluşturabilir. Tuz Gölü fayı ve Kırıkkale fayı derem üretmeye başladı. Bu bölgede hareketlilik söz konusu. Bu bölgede bir devinim, bir harekete söz konusu."

PROF. BEKTAŞ: 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİNE SAHİP

Prof. Dr. Osman Bektaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tuz Gölü'nün oluşumundan sorumlu levha içi fay sisteminde gelişmiştir. 2023 Maraş depremlerinden sonra hareketlilik artmıştır. Çok yavaş hareket eden fay sisteminde son 50 yıl içerisinde 4-5,7 depremler izlense de 6 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahiptir"