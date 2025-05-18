İstanbul'da deprem paniği! Vatandaş kendini sokağa attı, olayın aslı sonradan ortaya çıktı

Deprem ülkesi Türkiye'de, vatandaşlar her güne ayrı bir tedirginlikle uyanıyor. Son birkaç aydır art arda gelen sarsıntılar endişeyi iyice artırırken, Esenyurt'ta ilginç bir olay yaşandı. Bir restoranda oturan vatandaşlar, sokaktan geçen aracın yüksek müziğini deprem sanarak panikle dışarı çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye’de vatandaşlar, her sabah olası bir depremin tedirginliğiyle uyanıyor. Günlerdir farklı şehirlerde art arda gelen sarsıntılar, kaygıyı her geçen gün daha da artırıyor.

DEPREM OLDU SANIP KAÇIŞTILAR

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Osman Gazi Mahallesi’nde ise ilginç bir olay yaşandı.

Akşam saatlerinde bir restoranda yemek yiyen vatandaşlar, aniden hissettikleri titreşimleri deprem zannederek paniğe kapıldı.

OLAYIN ASLI BAMBAŞKA ÇIKTI...

Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarıya atarken gerçek bambaşka çıktı.

Vatandaşların deprem sandığı hadisenin asıl nedeninin, sokaktan geçen bir otomobilin yüksek sesle çaldığı müzik olduğu ortaya çıktı.

Deprem olmadığını anlayan vatandaşlar derin bir soluk alırken restorandan korkuyla kaçtıkları o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, restoranda yemek yiyen vatandaşların bir anda masalardan kalkıp dışarıya doğru koşturduğu anlar yer aldı.

"KOMİK BİR DURUM OLDU BİZİM İÇİN"

İşletme sahibi Ayhan Acar yaşanan o anlarla ilgili, "Ben o gün servisteydim. Buradan bir tane ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar deprem oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için" diye konuştu.

"ANLADIKTAN SONRA HERKES KENDİ HALİNE GÜLDÜ"

Müşterilerinin bass sesiyle deprem paniği yaşadığını ifade eden Leyla Uçar Acar ise, "Otururken birden bide bir gürültü koptu. Biz fark ettik ama müşteriler, tabi herkeste deprem paniği olduğu için insanlarda kaçmaya başladılar. İnsanlar durumu fark edene kadar deprem korkusu yaşadılar. Baya gerçekten deprem gibiydi ama biz araçları gördüğümüz için deprem olmadığını anladık. Ama müşterilerin anlaması biraz zaman aldı. Anladıktan sonra herkes kendi haline güldü sonrası çok eğlenceli oldu" dedi.