Korkunç kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Eyüpsultan'da Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl mart ayında meydana gelen korkunç kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Eyüpsultan Kemerburgaz'da geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada arızalanan ATV'sini emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci, Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.
ŞÜKRİYE ACİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ
Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un kazanın ardından yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı. Uzun süre gündemde yer alan kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci geçtiğimiz hafta ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.
KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Eyüpsultan'da 2024 Mart ayında yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazaya karışan araçlar ve yerde yatan yaralılar görünüyor.