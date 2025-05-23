‘Aci’lerin kan parası kavgası! Cihantimur ailesiyle anlaşan gelin, kayınpederini suçladı

Murat Aci’nin babası Özer Aci, oğlunun katili Timur Cihantimur’a açtığı davadan vazgeçen gelini için “Evladımın kanını sattı” dedi. 100 milyon lira aldığı iddiasını yalanlayan Şükriye Aci de “Asıl kayınpederim benden gizli 150 milyon liralık pazarlık yaptı” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşanan skandal bir kaza Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Yazar Eylem Tok ve estetik doktoru Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki ehliyeti olmayan çocukları Timur Cihantimur’un kullandığı lüks otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV’ye çarptı ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan 17 yaşındaki sürücü Cihantimur’u annesi Eylem Tok kaçırdı.

EŞİ DAVADAN VAZGEÇTİ!

Önce Mısır’a, ardından ABD’ye giden ikili hakkında dava devam ederken Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, aynı kazada yaralanan Şükriye Aci’nin kardeşi ve dayısının oğlu “maddi ve manevi zararlarının giderildiğini” gerekçe göstererek şikâyetlerinden vazgeçti.

"ALTINDA 2 MİLYONLUK ARABA VAR"

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci ise şikâyetini geri çeken gelini Şükriye Aci’ye öfkeli olduğunu ve davasından vazgeçmeyeceğini söyledi. Özer Aci “Otuz yıllık evlat kaybeden benim, üç yıllık koca kaybeden Şükriye Hanım” ifadelerini kullandı. Baba Aci “Oğlumdan 10 milyona yakın değerde mal kaldı. Ona verdiğimiz villadan çıktı, annesinin yanına, giriş kata taşındı; sırf para alabilmek için. Şimdi almış olduğu para o kadar değil de azmış... Altında 2 milyonluk araba var. Yarın o çocuk büyüdüğünde ‘Babamın kanıyla mı besledin beni?’ dediğinde acaba ne cevap verecek? Mağdur olduğunu söylüyor. Almış olduğu oğlumun hayat sigortası parasını ne yapmış? Avukatıyla bir olup beni dolandırdı. Benden gizli iş çevirdi” dedi.

İlgili Haber Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

ALACAĞI CEZA 12 AYA KADAR İNEBİLİR!

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ise 100 milyon lira para almadığını belirterek “Oğlumun ve benim hakkım olan tazminatı almış olduk” dedi. Şükriye Aci ayrıca “Kayınpederim, kazanın 8. günü avukatına ‘4-5 milyon dolar… Kaç para koparabiliyorsan, o kadar alacaksın’ dedi” iddiasında bulundu. Eğer şikâyetler geri çekilmeseydi Timur Cihantimur, ağır cezada yargılanacaktı. Yaralıların da şikâyetinden vazgeçmesi, cezayı 2 ile 6 yıl arasında değişen bir süreye indirmiş olacak. Timur Cihantimur’un 17 yaşında olmasından dolayı alacağı ceza 12 aya kadar inebilecek.