Murat Aci’nin eşi “Zararım karşılandı” deyip şikâyetini geri çekti! Babası gelinine tepki gösterdi: O paraların içerisinde boğulsun

Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin davada eşi, “Maddi ve manevi zararımız giderildi” diyerek Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok hakkındaki şikâyetini geri çekti. Baba Özer Aci ise gelininin kararına tepki gösterdi, "Avukatıyla bir olup beni dolandırdı. Benden gizli iş çevirdi. O paraların içerisinde boğulsun." dedi.

İstanbul Belgrad Ormanı yolunda geçen yıl 1 Mart gecesi ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur, ATV’si bozulan Oğuz Murat Aci’ye otomobille çarparak ölümüne sebep olmuş, 4 kişiyi de yaralamıştı. Kazanın ardından Tok ve oğlu Amerika’ya kaçmış, Türkiye’nin talebi üzerine Boston’da yakalanmıştı.

Tutuklanan şüphelilerin iadesi beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ile kazada yaralanan 4 arkadaşı, maddi ve manevi zararlarının zanlının babası ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur tarafından karşılandığı belirterek, şikâyetlerini geri çekti.

"O PARADA BOĞULSUN"

Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan bulunan Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci gelininin telefonlarına çıkmadığını ve süreci basın aracılığıyla öğrendiğini belirtti.

Acılı baba, "İlk çıkan haberlerde sanki aile olarak vazgeçmişiz gibiydi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum, ben bir davadan vazgeçmiş değilim. Kanunlarımız çerçevesinde yasal mirasçı oğlu ve gelinim. Bu çerçevede eşi ve çocuğu bu davadan vazgeçmiş. Üzülerek belirteyim. Maddi ve manevi haklarından vazgeçtiğini belirtmiş, bizim Şükriye Aci. Acaba çocuğu için yaptığı bu hamleyi neden benden gizli yaptığını kendisine sizin aracılığınızla sorarım. Benim yüzüme karşı avukatımla bir olup gelinimi dolandıracakmışım veya torunumu dolandıracakmışım. Şimdi o, torunumun büyükbabasını dolandırmadı mı? Avukatıyla bir oldu. O parasında boğulsun. Ne kadar dayanacağını, ne olacağını sağ olan herkes görecek." dedi.

"YAPTIĞI ŞEY KÜLLİYEN YANLIŞTIR"

Torununun 20'li yaşlara geldiğinde annesine yazıklar olsun diyeceğini ifade eden Aci, "Böyle bir şey yapacağını tahmin ediyordum. Bir insanın çevresinden, ailesinden, devletinden gizli yapmış olduğu her şey yanlıştır. Aile olarak, benim soy adımı taşıyarak, benim torunumu, her ne kadar küçük olduğundan dolayı bakıyorsa bile ancak gizlediği için yaptığı şey külliyen yanlıştır. Şu an benim gönül rahatlığıyla onu da savunuyor olmam lazım ama savunacak bir şey yok. Yarın öbür gün, çocuğu için yaptığı bu hamlede, aldığı parayı acaba 19-20 yaşındaki bir gence; 'Yavrum senin babanın kanını sattım, seni böyle yaşattım' dediğinde acaba o çocuk annesini tebrik mi edecek yoksa merhametiyle, vicdanıyla annesinin karşısına geçip 'Yazıklar olsun anne' mi diyecek? Ben 61 yaşındayım. Şu ana kadar aç açıkta kalanı görmedim. Ufacık gayret edip, çalışan, onuruyla para kazanıyor. Para nedir ki? Kendisi mağdur olduğunu söylüyor. Evliliği döneminde kira mı ödemiş, elektrik, su, doğal gaz parası mı ödemiş? Almış olduğu oğlumun hayat sigortası parasını ne yapmış?" şeklinde konuştu.

"OĞLUMUN KANINI KAÇA SATTIĞINI BİLMİYORUM"

Gelininin ne kadar para aldığını bilmediğini söyleyen Aci, "Ne kadar ücret aldığını, kaç para aldığını, kaça oğlumun kanını sattığını bilmiyorum. Ama mevzu onun para alması değil, onun üzerinden avukatların para alması. 3 günlük avukatlara kandı. Şükriye Hanım'a karşı bir girişimim olmaz. Ancak çocuğum ve torunumla ilgili girişimim olur ve olacaktır da. Devam edeceğim. Sahip çıkacağım. O her ne kadar göstermeyip, kaçırsa da, telefonlarıma çıkmasa da şurada birkaç sene var. O çocuk da telefon sahibi olacaktır. Muhakkak büyükbabasının telefonuna cevap vereceğine inanıyorum. Onun mayası bendendir." dedi.

"AVUKATIYLA BİR OLUP BENİ DOLANDIRDI"

Kendisine bu süreçte herhangi bir teklif yapılmadığını ifade eden Aci, "Şükriye Hanım hiçbir zaman bana gelin olmadı. Gelin olsaydı böyle yapmazdı. Ben avukatımla beraber olup gelinimi dolandıracakmışım diye beyanda bulunmuş. Peki kendisi ne yaptı? Avukatıyla bir olup beni dolandırdı. Benden gizli iş çevirdi. Bana açıkça bir teklif gelmedi. O insanların bir lokması boğazımdan geçmesin. Her seferinde şunu dile getirdim. 1,5 yaşında yetim kalan çocuğun hakkını onlara yedirmem, dedim. Sözümün arkasındayım. Ama Şükriye Hanım benim değil kendisinin çözmesi gerektiği yolunda hareket etti. Kendi tercihidir. Bu saatten sonra davaya gelmeyecekmiş, suçlular az ceza alacakmış, o vebalde yaşasın. O paraların içerisinde boğulsun. Bakalım o paralar onu ne yapacakmış." ifadelerini kullandı.

"BEN DAVAMDAN VAZGEÇMEDİM"

Yarından itibaren konuyu kamuoyuna duyurma yoluna gideceğini söyleyen Aci, "Şu an kamuoyunda benim acımı acısı olarak paylaşan vicdanlı, merhametli binlerce insan var. Kamuoyu vicdanını doğru bilgilendireceğim. Bugüne kadar hakkında hiçbir şey konuşmadım. Yarın sabah itibarıyla sizler aracılığıyla doğru neyse onu söyleyeceğim. Ben davamdan vazgeçmediğimi tekrar tekrar anlatacağım. Yapacağım ilk şey budur." dedi.