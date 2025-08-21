Sincan elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Başkent EDAŞ, 22 Ağustos 2025 Cuma günü kent genelinin farklı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, bazı bölgelerde şebeke arızası sebebiyle enerji kesintisi yaşanacağı belirtildi. Ayrıca bazı mahallelerde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektriğin belirli sürelerle verilemeyecektir.

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Başkent EDAŞ’ın resmi interet adresi üzeriden yapılan açıklamayla beraber Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Haymana, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan ve birçok ilçede kesintiler yaşanacak.

Ankara'da elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayıp belli aralıklarda gelecektir.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

22.08.2025 09:30 - 11:12 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI