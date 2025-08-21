Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sincan elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Sincan elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Sincan elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
Sincan başta olmak üzere Ankara'nın birçok ilçeside elektrikler kesilecektir. 22 Ağustos Cuma günü Ankara'da elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu oldu.

Ankara’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Başkent EDAŞ, 22 Ağustos 2025 Cuma günü kent genelinin farklı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, bazı bölgelerde şebeke arızası sebebiyle enerji kesintisi yaşanacağı belirtildi. Ayrıca bazı mahallelerde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektriğin belirli sürelerle verilemeyecektir.

Sincan elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Başkent EDAŞ’ın resmi interet adresi üzeriden yapılan açıklamayla beraber Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Haymana, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan ve birçok ilçede kesintiler yaşanacak.

Ankara'da elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayıp belli aralıklarda gelecektir.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LiSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

SİNCAN SU KESİNTİSİ

22.08.2025 
 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 ADIGÜZEL., ANAFOR, BULANIK, ABONE, YAŞAMA SEVİNCİ
 
22.08.2025
 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 TUTKUN, TURGAY, SAVUNMA, BUHARA, YABAN GÜLÜ, SARAY, TORUN, SAC, 151.
 
22.08.2025 
 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 180., YENİKAYI, 2202, 1636., ANAYURT., ŞEHIT SALIH EROĞLU., OSMANİYE, ÇİMŞİT., KESİKTAŞ, 4.
 

Sincan elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

