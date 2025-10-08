Aliyev'den tarihi bir teklif geldi: Turan tatbikatı

İlham Aliyev, TDT’nin sadece iş birliği platformu değil, ciddi jeopolitik merkezlerden biri olarak şekillendiğini söyledi. İstikrar, önemli jeopolitik konum, olumlu demografi verileri, ulaşım ve lojistik alanındaki büyük imkânlar, doğal kaynaklar ve askerî alandaki artan potansiyelin TDT’yi küresel arenada önemli aktöre dönüştürdüğünü vurgulayan Aliyev, “Dünyanın karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunları ekseninde Türk Devletlerinin tek bir güç şeklinde hareket etmesi önemlidir” diye konuştu.

ORTAK ASKERİ TATBİKAT TEKLİFİ GELDİ

Güvenlik sağlanmadan gelişimin mümkün olmayacağına işaret eden Aliyev, “Uluslararası hukukun temel ilkelerinin kabaca ihlal edildiği bir dönemde ülkelerimiz arasında askeri ve askeri teknik alandaki iş birliği önemlidir. Bu kapsamda Azerbaycan ile Türkiye arasında derin iş birliği mevcuttur. Son bir yılda Türkiye ile 25’ten fazla ortak tatbikat yaptık. TDT ülkeleri arasında savunma ve güvenlik alanlarında geniş iş birliklerini göz önünde bulundurarak 2026’da Azerbaycan’da TDT ülkelerinin ortak askerî tatbikat yapmasını öneriyorum” dedi.