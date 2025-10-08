Sadettin Saran'ın teknik direktör adayıydı: Sergio Conceiçao'nun yeni takımı belli oldu

Son olarak Serie A ekibi Milan'ı çalıştıran ve geçtiğimiz haziran ayından bu yana boşta olan Sergio Conceiçao'nun, 10 gün önce Fransız teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayıran Al Ittihad ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Portekizli teknik adam, Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SADETTİN SARAN'IN SEÇİM ÖNCESİ HAMLESİ

Sergio Conceiçao, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın açıklamasıyla Türk futbol gündemine gelmişti.

21 Eylül'de gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'ndan 23 gün önce Saran, göreve gelmeleri halinde teknik direktör adaylarının Sergio Conceiçao olduğunu duyurmuştu. Saran, başkan seçildikten sonra kararından vazgeçmiş ve mevcut teknik direktör Domenico Tedesco ile devam etmeyi tercih etmişti.