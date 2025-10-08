Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sadettin Saran'ın teknik direktör adayıydı: Sergio Conceiçao'nun yeni takımı belli oldu

Sadettin Saran'ın teknik direktör adayıydı: Sergio Conceiçao'nun yeni takımı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sadettin Saran&#039;ın teknik direktör adayıydı: Sergio Conceiçao&#039;nun yeni takımı belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, 21 Eylül'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi "teknik direktör adayı" olarak duyurduğu Sergio Conceiçao'nun yeni takımı belli oldu. 50 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının, 2 yıllık sözleşmeye imza attığı konuşuluyor.

Son olarak Serie A ekibi Milan'ı çalıştıran ve geçtiğimiz haziran ayından bu yana boşta olan Sergio Conceiçao'nun, 10 gün önce Fransız teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayıran Al Ittihad ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sadettin Saran'ın teknik direktör adayıydı: Sergio Conceiçao'nun yeni takımı belli oldu - 1. Resim

2 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Portekizli teknik adam, Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SADETTİN SARAN'IN SEÇİM ÖNCESİ HAMLESİ

Sergio Conceiçao, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın açıklamasıyla Türk futbol gündemine gelmişti.

Sadettin Saran'ın teknik direktör adayıydı: Sergio Conceiçao'nun yeni takımı belli oldu - 2. Resim

21 Eylül'de gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'ndan 23 gün önce Saran, göreve gelmeleri halinde teknik direktör adaylarının Sergio Conceiçao olduğunu duyurmuştu. Saran, başkan seçildikten sonra kararından vazgeçmiş ve mevcut teknik direktör Domenico Tedesco ile devam etmeyi tercih etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Demet Evgar neden gözaltına alındı son dakika?Ankara'da rüşvet operasyonu! 27 kişi gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş devre arasında 2 transfer yapacak! Sergen Yalçın 3 ismin biletini kesti - SporBeşiktaş 2 transfer yapacak! 3 ismin bileti kesildiFenerbahçe'de Sadettin Saran'dan operasyon! Rapor istedi, Tedesco'nun akıbeti belli olacak - SporRapor istedi, Tedesco'nun akıbeti belli olacakGalatasaray'da Mauro Icardi olayının iç yüzü: 'Mutsuz ve sözleşme uzatılmayacak' iddiaları - SporMauro Icardi olayının iç yüzü: "Kriz var" iddialarıGalatasaray ile Senegal arasında Ismail Jakobs kriz: Mektupla uyardılar - SporGalatasaray ile Senegal arasında krizFenerbahçeli yıldızdan ayrılık hamlesi: Transfer planı ortaya çıktı - SporFenerbahçeli yıldızdan ayrılık hamlesiOle Gunnar Solskjaer'in yeni işi şaşırttı: Manchester United iddiaları boşa çıktı - SporBeşiktaş'ın eski hocasının yeni işi şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...