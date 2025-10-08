ABD, Katar ve Türkiye bugün Mısır’daki Gazze barış görüşmelerine katılıyor!

ABD, Katar ve Türkiye’den üst düzey heyetler, Gazze savaşını sona erdirmeyi amaçlayan barış görüşmelerinin üçüncü gününe Çarşamba günü Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde katılacak.

TRUMP'IN 20 MADDELİK PLANI TEMELİNDE MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

İsrail ve Hamas heyetleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay açıkladığı 20 maddelik Gazze planı çerçevesinde Mısır’ın ev sahipliğinde dolaylı müzakereler yürütüyor.

Görüşmelere Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner katılacak.

TRUMP: BİR ŞEYLER YAPMA ŞANSIMIZ GERÇEKTEN VAR

Trump, Salı günü Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir şeyler yapma şansımız gerçekten var. Orta Doğu’da barış sağlanabileceğini düşünüyorum. Bu, Gazze’nin ötesinde bir mesele. Rehinelerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.” dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Hamas ile İsrail ateşkes konusunda anlaşmaya varırsa, Washington’un tarafların anlaşmaya uymasını sağlamak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Gazze’nin büyük bölümü harabeye dönmüş durumda; BM kıtlık ilan ederken uluslararası kamuoyu savaşın sonlandırılması için baskısını artırıyor.

HAMAS, KATLİAMIN TAMAMEN BİTMESİ İÇİN GARANTİ İSTİYOR

Hamas’ın baş müzakerecisi Halil el-Hayya, hareketin “Başkan Trump ve destekçi ülkelerden savaşın bir kez ve sonsuza kadar sona ereceğine dair garanti istediğini” açıkladı.

Trump’ın planı; ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması, Hamas’ın silahsızlandırılması ve İsrail’in Gazze’den kademeli çekilmesini öngörüyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Bu aşamada başarının birincil garantisi Trump’ın kendisidir. Gerekirse kendi vizyonunu dayatması bile beklenebilir.” dedi.

HAMAS İLK HARİTALARI İNCELEDİ

Hamas müzakere ekibine yakın bir Filistinli kaynak, Salı günkü oturumda “İsrail tarafının askerlerin çekilmesine ilişkin ilk haritaları sunduğunu ve rehine-tutuklu takası için mekanizma ile takvimin görüşüldüğünü” kaydetti.