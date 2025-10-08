Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye uluslararası sularda saldırdı!

İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye uluslararası sularda saldırdı!

Güncelleme:
Son dakika... İsrail donanması, Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun amiral gemisine uluslararası sularda saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi Vicdan'a saldırdı.

İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye uluslararası sularda saldırdı! - 1. Resim

AKTİVİSTLER ALIKONULDU

Telsizle anons yapan askerler daha sonra denizden gemiler ve havadan helikopterle çıktıkları gemideki aktivistleri alıkoymaya başladı.

Ayrıntılar geliyor... 

