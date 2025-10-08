İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye uluslararası sularda saldırdı!
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Son dakika... İsrail donanması, Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun amiral gemisine uluslararası sularda saldırı düzenledi.
İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi Vicdan'a saldırdı.
AKTİVİSTLER ALIKONULDU
Telsizle anons yapan askerler daha sonra denizden gemiler ve havadan helikopterle çıktıkları gemideki aktivistleri alıkoymaya başladı.
Ayrıntılar geliyor...
