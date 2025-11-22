Süper Lig'in 13. hafta maçında Gaziantep FK, Kayserispor'u ağırlıyor. Kırmızı siyahlı ekip, geride kalan müsabakalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılı takım ise yalnızda 12 haftada 1 galibiyeti oldu. Peki, Kayserispor - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İlk 11'ler...

Kayserispor ve Gaziantep, Süper Lig yeni hafta maçında mücadele edecek. Gaziantep FK, Kayserispor 13. defa karşı karşıya gelirken her iki ekip de sahadan mutlu ayrılmak istiyor.

Gaziantepi, haftaya 19 puanla 7. sırada girerken, Kayserispor'da 9 puanla 16 sırada yer alıyor. İşte Kayserispor - Gaziantep FK maçına dair tüm ayrıntılar...

Kayserispor - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11ler

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor; Süper Lig 13. haftada Gaziantep FK’yı sahasında ağırlıyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele saat 14.30'da başlayacak.

Kayserispor- Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kayserispor - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11ler

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Carole, Denswil, Opoku, Furkan, Bennasser, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Arda, Semih, Ogün, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası