DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmasına ilişkin konuştu. Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine karşı çıkanlara çağrıda bulunarak "Hiç kimsenin bundan kaçma lüksü ve hakkı yoktur." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde Nöroçeşitliler ve Eşit Yurttaşlık Çalıştayı"nda konuşma yaptı.

Türkiye tarihinde çok önemli bir gelişmeye dün tanıklık ettiklerini vurgulayan Hatimoğulları, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi bir karara imza attığını söyledi.

Hatimoğulları, alınan kararın Türkiye'deki 86 milyona armağan edecekleri bir sonuca vesile olmasını dileyerek şunları söyledi:

"CHP'NİN ADAYA GİTMEKTEN İMTİNA ETMESİ BİZİ ÜZDÜ"

"Bu gerçekten tarihi bir karar ama üzülerek ifade etmeliyim ki bizler bu karara komisyona üye olan tüm milletvekili ve siyasi partilerle birlikte bir oy birliğiyle varmak isterdik ama öyle olmadı, oy çokluğuyla bu karar çıktı. Bu ülkenin yani Cumhuriyetin kurucu partisinin adaya gitmekten imtina etmesi ve bu sürece olan yaklaşımı bizler tarafından üzüntüyle karşılanmıştır.

"BU SÜREÇ HİÇ KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL"

Bizler, hangi partiye mensup olunursa olunsun, hangi ideolojiden besleniyor olursak olalım Kürt sorununun çözümü barış ve demokratik toplum inşasını en ön plana koymak gibi tarihi bir görev ve sorumlulukla karşı karşıyayız. Bu süreç hiç kimsenin ve hiçbir siyasi partinin çıkarlarına ya da iktidarlarını korumalarına ya da iktidar olmalarına araç haline dönüştürülecek bir süreç değildir. Ayrı bir süreçtir. Bugüne kadarki bütün deneyimlerden farklı olarak son derece şeffaf ilerlemektedir."

"HİÇ KİMSENİN BUNDAN KAÇMA LÜKSÜ YOK"

"Terörsüz Türkiye" sürecine karşı çıkanlara çağrıda bulunan Hatimoğulları, "Ne olursa olsun elimize geçmiş bu tarihi fırsatı onurlu bir barış ve demokratik bir çözümle taçlandırmak zorundayız. Hiç kimsenin bundan kaçma lüksü ve hakkı yoktur. Bizler bir kez daha bu kararın kalıcı bir barışa vesile olmasını ümit ediyoruz. Kürt sorununun çözülmesiyle ilgili herkesi olanca gücüyle katkı vermeye bir defa daha davet ediyoruz." diye konuştu.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası