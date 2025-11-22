Mersin'in Tarsus ilçesinde operatör, hasarlı 2 katlı binayı kırıcıyı yere vurarak titreşimle yıktı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şehit Mustafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan 2 katlı bina depremde ağır hasar aldı. Yerinde dönüşüme alınarak yıkım kararı verilen bina için kontrollü yıkıma başlandı.

TİTREŞİMLE YIKILDI

Gerekli tedbirlerin alınması sonrası kent merkezinde bulunan binanın titretme yöntemiyle yıkılması uygun görüldü. Binayı yıkmak için gelen iş makinesi, 2 katlı yapıya dokunmadan titreşimle yıktı. Titreşim ile yıkılan 2 katlı binada toz bulutları oluştu.

İtfaiye ekipleri de toza karşı o sırada bölgede sulama yaptı.

MAHMUT EKİNCİ

