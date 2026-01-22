İstanbul Teknik Üniversitesi ile Karabağ Üniversitesi arasında eğitim ve bilim alanında iş birliği mutabakatı imzalandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, anlaşmanın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağları akademik alanda kalıcı ve stratejik iş birlikleriyle pekiştireceğini vurguladı.

MAHMUT ÖZAY - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Karabağ Üniversitesi arasında eğitim ve bilim alanında iş birliğine dair mutabakat zaptı imzalandı.

Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) düzenlenen imza töreni, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev’in katılımıyla yapıldı. Özvar “Aynı tarih, kültür ve aynı istikbal tasavvuruna sahip müstesna bir kardeşlik hukukuna sahip olan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağları, bilim ve eğitim alanında da kurumsal ve kalıcı iş birlikleriyle güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

İş birliğini kıymetli ve stratejik bir adım olarak gördüklerini belirten Özvar, imzalanan mutabakat zaptıyla köklü ve uluslararası itibara sahip İTÜ’nün bilgi birikimi ve tecrübesinin Karabağ Üniversitesinin gelişimine güçlü katkılar sunacağına inandıklarını dile getirdi.

