Hindistan’da rutin bir eğitim uçuşu saniyeler içinde kabusa döndü. Hava Kuvvetleri’ne ait Microlight tipi uçak, Uttar Pradesh eyaletinde teknik arıza nedeniyle düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağı, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde düştü.

Uçakta bulunan iki pilot sağ kurtuldu.

RUTİN UÇUŞ KABUSA DÖNDÜ

Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre Microlight tipi eğitim uçağı, Prayagraj yakınlarındaki Bamrauli Hava Üssü’nden kalkan rutin bir eğitim uçuşu sırasında teknik arıza yaşadı.

Uçak, sivil can kaybı yaşanmaması için ıssız bir bölgeye acil iniş yapmak zorunda kaldı.

MOTOR ARIZASI SONRASI DÜŞTÜ

Yerel polis yetkilisi Manish Shandilya, uçağın motorunda ani bir teknik arıza meydana geldiğini ve bu nedenle düştüğünü söyledi. Olay yerine güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

HAVA KUVVETLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedenini netleştirmek için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Uçakta bulunan iki pilotun da yara almadan kurtulduğu bilgisi paylaşıldı.

