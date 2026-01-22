Eğitim-Bir-Sen, çalışma hayatındaki zorlukların nüfus artış hızındaki düşüşe etkisini ortaya koymak ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek maksadıyla 15 bin 44 kadın eğitim çalışanıyla yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, kadınların yüzde 97’si mevcut doğum izni süresini yetersiz buluyor, yüzde 90’ı doğum izninin doğumdan önce 8, doğumdan sonra 52 hafta olmak üzere toplam 60 haftaya (mevcut 16 hafta) çıkarılmasını talep ediyor.

Bir-Sen Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın “Çalışma hayatı aile hayatıyla uyumlu hâle getirilmeden doğum oranlarındaki düşüşü tersine çevirmek mümkün değil” dedi.

Doğum izni sonrası işe dönüş sürecinin yeterince desteklenip desteklenmediği de araştırıldı. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 70,9), doğum izni sonrası işe dönüş sürecinin daha güçlü biçimde desteklenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Doğum izninin annenin aile ve iş hayatı dengesini kurmasını kolaylaştırmadaki etkisi de araştırma kapsamına alındı. Bu doğrultuda katılımcıların yüzde 81,4’ü doğum izninin anne açısından aile ve iş yaşamı dengesini sağlamada önemli bir işlev gördüğü görüşünü ortaya koydu.

Araştırmaya katılan kadın eğitim çalışanlarının yüzde 91,8’i mevcut yarım zamanlı çalışma uygulamalarının kapsamının genişletilmesi istedi. Bu bulgu, araştırmaya katılan her 10 kişiden 9’unun yarım zamanlı çalışma kapsamının genişletilmesi konusunda hemfikir olmakla birlikte bu durum kadın eğitim çalışanları arasında bu konuda bir uzlaşma olduğunu ortaya koydu.

“SAHADA OLANLA GERÇEKLER UYUŞMUYOR”

Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın: Türkiye uzun süredir sessiz ama derin bir demografik dönüşüm yaşıyor. Nüfusumuz yaşlanıyor, doğurganlık oranları düşüyor, genç nüfus azalıyor. Bu tabloyu yalnızca demografik bir veri olarak değil, çalışma hayatıyla doğrudan ilişkili bir sonuç olarak okumak zorundayız. Bugün çalışma hayatındaki kadınların oranı, özellikle sağlık ve eğitim oranında yüzde 60’ları geçmiş durumda. Ancak aynı kadınlar, çalışma hayatında kalabilmek için anneliği erteliyor, hatta kimi zaman tamamen vazgeçmek zorunda kalıyor. Maalesef bu artık bir tercih değil, çoğunlukla zorunluluk hâline dönüştü. Mevcut doğum izni politikası sahadaki gerçeklikle örtüşmüyor. Dünyada birçok ülke tarafından uygulanan haftalık 4 gün çalışma modeli, ülkemizde de gündeme gelmeli. Çocuk sayısına göre çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmeli, kadın kamu görevlileri için haftalık çalışma süresi 32 saate düşürülmeli. Annelik bir bedel değil, toplumsal bir değerdir.

