Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni, babalık izni ve sosyal medya kullanım yaş sınırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 5 günden 10 güne çıkarılacağını belirten Bakan Göktaş, sosyal medya kullanım yaş sınırının ise 15 olarak belirlendiğini söyledi. Düzenlemeler Meclis'ten geçtikten sonra yasalaşacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Doğum izninin artırılması ve sosyal medya kullanım yaşına ilişkin düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, doğum izni çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

DOĞUM İZNİ 8 HAFTA DAHA UZUYOR

Bakan Göktaş, çalışmalar sonucunda doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını ve bu yasayı önümüzdeki haftalarda Meclise taşıyacaklarını söyledi. Bakan Göktaş, sosyal medya kullanım yaşına sınır getirilmesiyle ilgili de gerekli çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Çalışan anne ve babaya müjde! Doğum ve babalık izni uzatılıyor

"DOĞUM İZNİNİN 24 HAFTAYA ÇIKARILMASINI ÖNERDİK"

Doğum izninin arttırılmasına yönelik çalışmaları tamamladıklarını ve önümüzdeki haftalarda Mecliste komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını öngördüklerini belirten Bakan Göktaş, "Doğum izninin yasalaşmasını, Meclisteki milletvekillerinin komisyon aşamasından sonra öngörüyoruz. Bu konu, Meclisteki çalışma usulüne göre yürütülecek. En kısa zamanda önümüzdeki haftalarda Genel Kurula gelmesini bekliyoruz. Doğum izni çalışmamız tamamlandı. 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını önerdik. Mevcut olarak doğum izninde olanlar da bu durumdan yararlanacak." dedi.

BABALIK İZNİ VE SOSYAL MEDYA KULLANIM YAŞ SINIRI

Bakan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Babalık iznini ise özel sektörde 5 günden 10 güne çıkarmayı çalışmamıza ekledik. ‘Aile Yılı'nda ailelerimizin refahını sahadan gelen talepler doğrultusunda hayata geçireceğiz. Ayrıca sosyal medyaya da düzenleme getirmeyi düşünüyoruz. Meclisteki çalışma durumuna göre bu konuyu da geliştireceğiz. Sosyal medya kullanım yaş sınırını 15 yaş olarak öngörüyoruz. İlk yasak Avusturalya'da oldu. Avrupa ülkeleri de benzer çalışmaları gündemine aldı. Dünyada pek çok ülkenin çocukları korumak adına bu çalışmaları yaptıklarını görüyoruz."

