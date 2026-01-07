Kuyumculuk sektöründe Kıymetli Metal Takip Sistemi devreye alınıyor. Nisan ayında başlayacak uygulama ile tüm altınlar 'bandrollü' şekilde satışa sunulacak. Darphane'den gelen bilgiye göre, kuyumcularda nakit alışveriş için sınır olacak. Belirlenen tutarın üstündeki alışverişler için ise kartlı ödeme zorunlu. İşte detaylar...

Mücevher ve kuyumculuk sektöründe kayıt dışı işlemleri ve sahteciliğin önüne geçmek için yeni kararlar alındı. Kıymetli Metal Takip Sistemi ile tüm altınlar 'bandrollü' şekilde satılacak. 1 gram altında da külçe altında da bandrol bulunacak. Böylece altının kaynağı ve dolaşımı dijital olarak izlenebilir hale gelecek.

İŞLENMİŞ MÜCEVHERLER SİSTEM DIŞINDA

Uygulama işlenmemiş altınları kapsıyor. Yüzük, bilezik, kolye gibi işlenmiş mücevherler sistem dışında bırakıldı. Bu ayrım, kuyumculukta günlük perakende işlemlerin akışını korumayı hedefliyor.

Nakit para ile altın almak yasaklanıyor mu? Darphaneden açıklama geldi

30 BİN LİRA ÜSTÜ KARTLI ÖDEME

Nakit para ile altın alımındaki sınır ise devam edecek. CNBC'e'nin Darphane'den edindiği bilgiye göre, vatandaşlar 30 bin liraya kadar alışverişlerde nakit ödeme yapabilecek. Bu tutarın üzerindeki ödemeler ise banka üzerinden yapılacak.

BANDROL VE FATURA ZORUNLULUĞU

KMTS devreye girdiğinde işlenmemiş altınlar bandrollü satılacak. Altın ticaretinde fatura düzenlenmesi zorunlu olacak; kuyumcuya altın satışı yapan kişiye fatura kesilecek ve ödeme banka kanalıyla gerçekleştirilecek.

NİSANDA BAŞLIYOR

Uygulamanın Nisan ayında başlaması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sistemin devreye girmesiyle altın piyasasında kayıtlılık oranının hızla yükselmesi bekleniyor.

