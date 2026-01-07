Kasım ayında merkez bankalarının altın alımı net 45 ton olarak gerçekleşti. Yıl başından bu yana toplam alım miktarı ise 297 tona ulaştı. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan verilere göre bu yıl altın alan merkez bankaları arasında Türkiye de ilk sıralarda yer alıyor. Merkez Bankalarının altın talebi geçen yıl gerilerken; JP Morgan, 2026’da alımların süreceğini öngörerek ons fiyatı için 5 bin dolar tahmininde bulunmuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı geçen yıl %65’e yaklaşan primle son 46 yılın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Jeopolitik riskler, ticaret savaşları, zayıflayan dolar ve FED’in faiz indirimleri altındaki yükselişin katalizörleri arasında yer alırken, ons fiyatı 2025’i 4.322 dolardan tamamladı.

MERKEZ BANKALARI DEVREDE

Merkez Bankalarının rezerv çeşitlendirmek için altın alımlarına devam etmesi de fiyatların yukarı yönlü hareketinde etkili oldu. Bu kapsamda Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının kasım ayı itibarıyla altın alımlarını da açıkladı.

Buna göre kasım ayında merkez bankalarının altın alımı net 45 ton olarak gerçekleşti. Yıl başından bu yana toplam alım miktarı 297 tona ulaştı.

EN ÇOK ALIM YAPAN 5 ÜLKE

Dünya Altın Konseyi, kasım sonu itibarıyla bildirilen rakamları dikkate alarak paylaştığı verilerde, 2025 yılında en fazla altın alan ülkeleri de açıkladı.

Buna göre ilk 5 sırada şu ülkeler yer aldı:

1-Polonya: 95 ton

2-Kazakistan: 49 ton

3-Brezilya: 43 ton

4- Türkiye: 27 ton

5-Çin: 26 ton

KASIMDA ALTIN ALIMLARI

Raporda yer alan bilgilere göre Polonya Merkez Bankası kasımda 12 ton altın aldı ve toplam altın rezervlerini 543 tona taşıdı. Brezilya Merkez Bankası kasımda 11 tonluk alımla ikinci oldu ve altın rezervlerini 172 tona çıkardı.

Kasım ayında ayrıca Özbekistan Merkez Bankası 10 ton, Kazakistan Ulusal Bankası 8 ton, Kırgızistan Ulusal Bankası 2 ton, Çek Ulusal Bankası 2 ton, Çin Halk Bankası 1 ton ve Endonezya Bankası da 1 ton alımla öne çıktı.

2026 BEKLENTİLERİ

Yükselen fiyatlar karşısında ülkelerin alımlara devam edip etmeyeceği merak edilirken; JP Morgan, merkez bankalarının 2026 yılında da altın piyasasının temel desteklerinden biri olmaya devam edeceğini öngördü.

Raporda, merkez bankalarının altın alımlarının 2025’te bir miktar ivme kaybettiğine de dikkat çekilerek, “Ancak fiyatlar 4.000 dolar üzerinde seyrederken, merkez bankalarının altın paylarını istenen düzeye çıkarmak için çok fazla altın almalarına da gerek kalmıyor" görüşü öne çıkarılmıştı.

JP Morgan, güçlü merkez bankası talebine dikkat çekerek, bu yıl ons altın için 5.000 dolar tahmininde bulunmuştu.

