İngiltere merkezli dijital bankacılık devi Revoult, Türkiye pazarına girmek için somut adımlar atmaya başladı. Avrupa'nın en değerli fintech girişimi Revolut, Türkiye'nin ilk dijital mevduat bankası FUPS'a talip oldu. Dev şirket, FUPS'u satın almak için görüşmelere başladı.

HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK

Kaynaklar, görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını belirtti. Süreçle ilgili, Revoult ve FUPS'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, satın alma işlemi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onayına tabi olacak.

70 MİLYON KULLANICISI VAR

Milyarder Nik Storonsky'nin liderliğindeki Revolut'un dünya genelinde yaklaşık 70 milyon kullanıcısı bulunuyor. Şirket son aylarda İskandinav ülkelerinden Meksika'ya kadar uzanan yeni pazarları değerlendirmeye alırken, kasımda 75 milyar dolarlık değerleme ile Avrupa'nın en değerli girişimlerinden biri oldu.

Fintech hizmetleri sunan Türkiye'nin ilk dijital mevduat bankası FUPS ise 2022 yılında 1,5 milyar lira sermaye ile kuruldu. Türkiye Bankalar Birliği'nin güncel verilerine göre de şirketin toplam 60 çalışanı bulunuyor.

