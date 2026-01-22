Çocuklardaki dijital bağımlılığın boyutları korkutucu. Ortaokul öğrencilerinin üçte biri oyun oynarken tanımadığı kişilerle sohbet ediyor. 7-15 yaş grubunun yüzde 72’sinde duruş bozukluğu, yüzde 70’inde görme problemi var.

ESMA ALTIN - Türkiye’de 15 yaş altına sosyal medya, internet erişimi kısıtlamasına yönelik çalışmalar devam ederken, yapılan araştırmalar, dijital bağımlılığın yaş gruplarına göre çocukları nasıl etkilediğiyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Alt Komisyonunun hazırladığı taslak raporda, bu konuda yapılan çeşitli akademik araştırmalara yer verildi.

OYUNDAN SOSYAL MEDYAYA

Raporda yer alan “Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Oyun Oynama Durumları” adlı araştırmaya göre, lise öğrencileri, sosyal ağları, ortaokul öğrencilerinden daha çok kullanıyor. Ortaokul öğrencileri ise sosyal ağlarda lise öğrencilerine göre daha fazla oyun oynuyor. Çalışmada, ortaokul grubundaki öğrencilerin yaklaşık üçte birinin oyun oynarken bilgisayar üzerinden tanımadığı insanlarla sohbet ettiği belirtiliyor. Yine çocuklarda akıllı telefon kullanım oranı arttıkça oyunlardan ziyade sosyal medya kullanımına doğru bir yönelim olduğu sonucuna ulaşıldığı ifade ediliyor.

AMAÇSIZCA KULLANIYORLAR

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal medya tutumlarının araştırıldığı “Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi” çalışmasında ise öğrenim seviyesi arttıkça sosyal medya tutumlarının azaldığı ortaya konuluyor. Bazı öğrencilerin sosyal medya kullanma bilgi ve beceri düzeyleri arttıkça bu kazanımlarını eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kullandıkları da elde edilen bulgular arasında yer alıyor. “Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı Konusunda Son Beş Yılda Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi” üzerine yapılan bir başka araştırmada da 11-14 yaş grubu ortaokul öğrencilerinin, lisede öğrenim gören ergenlerle kıyaslandığında sosyal medya bağımlılığının daha yüksek olduğu, amaçsız internet kullanımlarının söz konusu olduğu ve bu platformları eğitim amacıyla kullanmadıklarının tespit edildiği belirtiliyor. Söz konusu araştırmada, 15-18 yaş grubu lise öğrencilerinin ise sosyal medya bağımlılığının orta seviyede olduğu sonucuna varılmış. Bu sebeple, 15 yaş üzerindeki gençlerin internet, sosyal medya ve dijital araçlara karşı, daha düşük yaş gruplarına nazaran daha bilinçli ve farkında bir yaklaşım sergilediği kaydediliyor.

UYKUSUZ GEZİYORLAR

Dijital ortamda her türlü zararlı içeriğe karşı savunmasız olan çocukların psikolojik sağlıkları olumsuz etkilenirken, uzun saatler internet ortamında geçirilen vakit fiziksel olarak da ciddi sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Bu çerçevede “Dijital Oyun Oynamanın Çocukların Ruhsal ve Fiziksel Sağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri” konulu araştırmada, dijital bağımlılığın 7-15 yaş arasında çocukların gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekiliyor. Araştırmada sonuçlarına göre, dijital bağımlılığın çocukların yüzde 72,5’inde duruş bozukluklarına bağlı olarak omurga, omuz, el-el bileği ve iskelet sistemi problemlerine, yüzde 70’inde gözlerde kuruluk, ağrı ve kızarıklığa, yüzde 62,2’sinde uyku problemlerine sebep oluyor.

