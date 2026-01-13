MEB, eylülden beri 3 milyon 610 bin öğrenci, 35 bine yakın öğretmen ve 215 binden fazla veliye yönelik akran zorbalığını önleme çalışmaları kapsamında bilgilendirme faaliyetleri yürüttü.

ESMA ALTIN - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), çocukların suça sürüklenmesine yol açan unsurlardan biri olan akran zorbalığını önlemek, bu konuda farkındalık oluşturmak ve koruyucu tedbirleri artırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sadece mağdur ya da zorba çocukları değil, öğretmen ve aileleri de bilgilendirilerek sürece dâhil ediliyor.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın Eylül ayından itibaren 3 milyon 610 bin öğrenci, 35 bine yakın öğretmen ve 215 binden fazla veliye yönelik akran zorbalığını önleme çalışmaları kapsamında bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü. Öğrencilerin toplumsal yaşam ve aile yaşamı gibi alanlarda yeterli olabilmeleri için sosyal duygusal becerilerini geliştirici programlar hazırlandı. Bu programların uygulanması ile olumlu okul ikliminin desteklenmesi, akran zorbalığının görülme sıklığının azaltılması, öğrenciler arasında daha sağlıklı sosyal ilişkilerin kurulması amaçlanıyor.

Ayrıca akran zorbalığı yapan öğrencilere yönelik oluşturulan “Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programı”nda okulda en az bir defa akran zorbalığı davranışı gösterdiği belirlenen öğrencilerde güvenli arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu programda, akran zorbalığını ve akran zorbalığı ile ilgili düşüncelerini tanıyabilmeleri, kişilerarası ilişkilerde problem çözebilmeleri, öfke duygularını yönetebilmeleri ve akran zorbalığı ile baş etmek için birtakım stratejiler geliştirebilmelerine yönelik etkinlikler yer alıyor.

ÖĞRENCİLER MODÜLERLE YÖNLENDİRİLECEK

Korunma ihtiyacı olan ya da suça sürüklenen çocuklara yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda tasarlanan “Şiddet Davranışı Modülü” ile çocuklarda şiddet davranışının azaltılması, ortadan kaldırılması ve olumlu davranış değişikliklerinin desteklenmesi hedefleniyor.

“Yaşam Becerileri Modülü”nde ise risk altındaki çocukların içsel güçlerini keşfetmeleri, duygularını ve davranışlarını etkili bir şekilde yönetmeleri, çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olarak psikososyal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini destekleme öngörülüyor. Geliştirilen modüller ile çocukların; ailelerin de sürece dâhil olduğu, çocuğun içinde bulunduğu çevreyi merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesi hedefleniyor.

Akran zorbalığıyla mücadele çalışmaları kapsamında okullarda yürütülen çalışmalar rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlar tarafından e-Rehberlik Sistemi’ne işleniyor. Bakanlık, e-Rehberlik Sistemi’ne işlenen veriler doğrultusunda okullarda ve şehirlerde yürütülen çalışmaları takip edebiliyor.

