MEB, öğrencileri akran ve siber zorbalığa karşı bilinçlendirmek için eğitici videolar ve materyaller hazırlıyor. Amaç; empati, güvenli iletişim ve değerler üzerinden çocukları korumak.

ESMA ALTIN- Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), akran zorbalığına karşı eğitim faaliyetlerini artırmak için yeni bir çalışma hazırlıyor. MEB, akran zorbalığına karşı öğrencilerin de ilgisini çekebilecek yeni eğitici videolar ve bilgilendirici materyaller hazırlamak için çalışmalara başladı.

Hazırlanacak içerikler, öğrencilerin zorbalık davranışlarını tanımasına, empati becerilerini geliştirmesine, güvenli iletişim becerileri kazanmasına ve zorbalıktan korunma yollarını öğrenmesine katkı sağlayacak şekilde tasarlanacak.

Ayrıca Erdem-Değer-Eylem Projesi çerçevesinde sevgi, dostluk, yardımseverlik, dürüstlük, duyarlılık, merhamet, sabır, mütevazılık, mahremiyet gibi değerleri aşılayarak akran zorbalığını önlemeye yönelik duygusal ve davranışsal becerilerin kazandırılması hedefleniyor.

Öte yandan çocukların dijital ortamda birbirlerine uyguladıkları zorbalığa karşı da farkındalık çalışmaları ve şiddeti önleme mekanizmaları yürütülüyor.

Siber zorbalık farkındalık programı ile öğrencilerin siber zorbalığın duygu, düşünce, akademik başarı, arkadaşlık ve aile ilişkileri üzerindeki etkilerini öğrenmesi ve buna uygun davranışlar geliştirmesi, öğrencilerin çevrim içi ortamda herhangi birine zarar vermemesi, mağdur olmaması ve çevrim içi ortamda yaşananların farkında olması amaçlanıyor. Ayrıca velilere ve öğretmenlere yönelik siber zorbalığa maruz kalma ihtimali bulunan çocuklardaki davranış değişimleri fark etmelerini sağlayacak bilgilendirmeler yapılıyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası