Yasaklamak yerine sorumluluğu anlatın! Siber zorbalığa karşı ailelere yol haritası

Dijital teknolojilerin hızla gelişmesi ve kullanım yaşının düşmesiyle birlikte, çocuklar ve gençler sosyal medya, online oyunlar ve mesajlaşma uygulamalarında giderek daha fazla zaman geçiriyor. Bu durum, siber zorbalığın yaygınlaşmasına ve çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkilere yol açıyor. Uzmanlar, ebeveynlere yönelik yaptığı açıklamada siber zorbalığın etkilerine dikkat çekerek, ailelerin çocuklarını bu tehditten korumak için alabilecekleri tedbirleri paylaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç “Siber zorbalık; tehdit, hakaret, dışlama, küçük düşürme veya iftira gibi davranışlarla dijital ortamda yapılan bir zorbalık türü. Dijital dünya çocuklarımızın hayatında artık kaçınılmaz bir gerçek. Onları teknolojiden uzak tutmak yerine, bu alanı güvenle ve bilinçle kullanmalarını sağlamak en önemli görevimiz. Okul öncesinden lise düzeyine kadar öğrencilerimize; arkadaşlık ilişkileri, zorbalığı tanıma, güvenli iletişim ve başa çıkma stratejileri üzerine dersler veriyor, öğretmenlerimizi düzenlenen seminerler ve rehberlik bültenleriyle destekliyoruz. Velilerimizi ise teknoloji kullanımı, dijital güvenlik ve siber zorbalık üzerine hazırladığımız seminerler ve bilgilendirici içeriklerle sürece aktif şekilde dâhil ediyoruz. Böylece yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmekle kalmıyor, aynı zamanda zorbalığın hiç ortaya çıkmaması için güçlü bir önleyici model oluşturuyoruz” dedi.

NE YAPILMALI?

Dr. Özlem Koç, ailelerin siber zorbalığa karşı alması gereken önlemleri şu şekilde açıkladı: Siber zorbalıktan korunmanın en etkili yolu, gerçekleşmeden önlemektir. Çocuğunuza sadece teknolojiyi yasaklamak yerine, dijital dünyada hakları ve sorumlulukları olduğunu öğretin. Onunla açık iletişim kurun; zorbalıkla karşılaştığında utanmadan size gelebileceğini bilsin. Hangi platformlarda bulunduğunu bilin, ancak gizli takip yerine açık kurallar koyun. Gerektiğinde ekran görüntüsü alıp okul yönetimine veya ilgili platformlara başvurun ve gerekiyorsa profesyonel destek alın.

AÇIK BİR İLETİŞİM KURUN

Siber zorbalığın bir çocuğun psikolojik sağlığını, akademik başarısını ve sosyal ilişkilerini derinden etkileyebileceğini belirten Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörü Sibel Durak ise ailelere şu uyarıda bulundu: Ebeveynlerin çocuklarıyla açık bir iletişim kurması, onları yargılamadan dinlemesi ve dijital dünyada güvenli davranışlar geliştirmelerine rehberlik etmesi büyük önem taşıyor.

ZORBALIK ARTIYOR

Sosyal medya kullanım yaşının düşmesi ve denetimsiz erişimin ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayan Sibel Durak, siber zorbalığın artışındaki nedenleri şu şekilde detaylandırdı:

Çocuklar ve gençler, artık çok daha küçük yaşta sosyal medya ve çevrim içi platformlarla tanışıyor. Bu ortamların kontrolsüz kullanımı, siber zorbalığı tetikliyor. Anonimlik duygusu, bireylere normalde yüz yüze söylemeyecekleri sözleri yazma cesareti veriyor. Online oyunlar, grup sohbetleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden çocuklar birbirlerini rahatça hedef alabiliyor. Dijital zorbalık, bir mesajın veya görselin saniyeler içinde çok geniş kitlelere ulaşmasıyla, geleneksel zorbalığa kıyasla çok daha hızlı yayılıyor ve etkisini artırıyor. Pandemi sonrası ekran süresindeki ciddi artış da bu tür davranışların hem sıklığını hem de görünürlüğünü yükseltti.

KENDİ ÇOCUĞUNUZ DA SİBER ZORBA OLABİLİR

Çocukların sadece mağdur değil, zaman zaman siber zorbalık yapan taraf olabileceğine dikkat çeken Durak, kendi çocuklarının siber zorba olduğunu fark eden ailelere şu önerilerde bulundu: