“Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler” başlıklı rapora göre yerli ve millî platformlar geliştirilmeli, internet oyunlarını denetleyecek “bağımsız oyun değerlendirme jüri sistemi” kurulmalı.

ESMA ALTIN - Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Alt Komisyonu, “Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler” başlıklı taslak raporunu tamamladı.

Üst komisyona sunulması beklenen 204 sayfa ve 6 bölümden oluşan raporda, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için eğitimden sağlığa, adaletten sosyal hayata kadar birçok alanda bir dizi düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Velilerin öğretmen şikayetleri sosyal medyayı karıştırdı: Gündem olan CİMER şikayetleri kurgu çıktı

Raporda yer alan bazı öneriler şöyle:

● Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri güvenli, millî ve etik dijital alanlar oluşturulması için kamu-özel sektör iş birliğiyle AR-GE destek programları hayata geçirilmeli.

● İhtiyaç duyulması hâlinde, çocukların kullandığı teknolojik cihazlara yönelik olarak 18 yaşına kadar “çocuk hattı” benzeri SIM kart uygulamaları hayata geçirilmeli.

● Sosyal medya platformlarında içerik yüklerken hangi yaş gruplarına hitap edildiğinin belirtilmesi zorunlu olmalı.

● İnternette çocukların oynaması için üretilen oyunlara yönelik bağımsız bir oyun değerlendirme jüri sistemi kurulmalı ve bu jüri oyunların denetimini sağlamalı.

● Dijital ortamlarda içerik üreticisi, reklam yüzü veya fenomen hâline gelen çocuklara yönelik özel koruma hükümleri içeren mevzuat hazırlanmalıdır. Bu düzenlemelerle çocukların maddi-manevi hakları güvence altına alınmalı, kazançlarının yönetimi, çalışma saatleri, denetimi ve etik ilkeler açıkça tanımlanmalı.

KÜÇÜKLERE GECE MODU KISITLAMASI

● 18 yaşın altındaki çocukların kullandığı mobil cihazlar üzerinden sağlanan internet erişiminin, 22.00-06.00 saatleri arasında sınırlandırılması veya yavaşlatılması esası benimsenmeli. Bu kapsamda dijital hizmet sunucularının, yaş doğrulama sistemleri ile entegre şekilde çalışacak teknik altyapıyı oluşturması ve söz konusu saat aralığında çocuklara yönelik internet erişimini otomatik olarak kısıtlayacak veya yavaşlatacak mekanizmaları hayata geçirmesi sağlanmalı.

● Çevrim içi oyun platformları ve dijital oyun sağlayıcılarının, çocuklara sunulan oyun içeriklerinde sanal bahis, kumar ve yasaklı madde kullanımına özendirici reklamlar, oyun içi hediye satın alma, ödül sandığı, rastgele kazanım ve kumara/sanal bahise özendirici benzeri mekanizmalar yasaklanmalı.

Haberle İlgili Daha Fazlası