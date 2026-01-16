Meclis Komisyonu taslak raporunu tamamladı: 18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
“Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler” başlıklı rapora göre yerli ve millî platformlar geliştirilmeli, internet oyunlarını denetleyecek “bağımsız oyun değerlendirme jüri sistemi” kurulmalı.
- Çocukların kendilerini ifade edebilecekleri güvenli, millî ve etik dijital alanlar oluşturulması için AR-GE destek programları hayata geçirilmeli.
- 18 yaşa kadar çocuklara yönelik "çocuk hattı" benzeri SIM kart uygulamaları ve sosyal medya platformlarında içeriklerin yaş grubu belirtme zorunluluğu getirilmeli.
- Çocuk oyunları için bağımsız bir değerlendirme jüri sistemi kurulmalı ve oyunların denetimi sağlanmalı.
- Dijital içerik üreticisi veya fenomen haline gelen çocuklara özel koruma hükümleri içeren mevzuat hazırlanmalı, maddi-manevi hakları ve kazanç yönetimi güvence altına alınmalı.
- 18 yaş altı çocukların mobil cihazlarından sağlanan internet erişimi, 22.00-06.00 saatleri arasında sınırlandırılmalı veya yavaşlatılmalı.
- Çevrimiçi oyun platformlarında çocuklara sunulan oyun içeriklerinde sanal bahis, kumar ve özendirici mekanizmalar yasaklanmalı.
ESMA ALTIN - Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Alt Komisyonu, “Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler” başlıklı taslak raporunu tamamladı.
Üst komisyona sunulması beklenen 204 sayfa ve 6 bölümden oluşan raporda, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için eğitimden sağlığa, adaletten sosyal hayata kadar birçok alanda bir dizi düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.
Raporda yer alan bazı öneriler şöyle:
● Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri güvenli, millî ve etik dijital alanlar oluşturulması için kamu-özel sektör iş birliğiyle AR-GE destek programları hayata geçirilmeli.
● İhtiyaç duyulması hâlinde, çocukların kullandığı teknolojik cihazlara yönelik olarak 18 yaşına kadar “çocuk hattı” benzeri SIM kart uygulamaları hayata geçirilmeli.
● Sosyal medya platformlarında içerik yüklerken hangi yaş gruplarına hitap edildiğinin belirtilmesi zorunlu olmalı.
● İnternette çocukların oynaması için üretilen oyunlara yönelik bağımsız bir oyun değerlendirme jüri sistemi kurulmalı ve bu jüri oyunların denetimini sağlamalı.
● Dijital ortamlarda içerik üreticisi, reklam yüzü veya fenomen hâline gelen çocuklara yönelik özel koruma hükümleri içeren mevzuat hazırlanmalıdır. Bu düzenlemelerle çocukların maddi-manevi hakları güvence altına alınmalı, kazançlarının yönetimi, çalışma saatleri, denetimi ve etik ilkeler açıkça tanımlanmalı.
KÜÇÜKLERE GECE MODU KISITLAMASI
● 18 yaşın altındaki çocukların kullandığı mobil cihazlar üzerinden sağlanan internet erişiminin, 22.00-06.00 saatleri arasında sınırlandırılması veya yavaşlatılması esası benimsenmeli. Bu kapsamda dijital hizmet sunucularının, yaş doğrulama sistemleri ile entegre şekilde çalışacak teknik altyapıyı oluşturması ve söz konusu saat aralığında çocuklara yönelik internet erişimini otomatik olarak kısıtlayacak veya yavaşlatacak mekanizmaları hayata geçirmesi sağlanmalı.
● Çevrim içi oyun platformları ve dijital oyun sağlayıcılarının, çocuklara sunulan oyun içeriklerinde sanal bahis, kumar ve yasaklı madde kullanımına özendirici reklamlar, oyun içi hediye satın alma, ödül sandığı, rastgele kazanım ve kumara/sanal bahise özendirici benzeri mekanizmalar yasaklanmalı.