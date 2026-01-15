Bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan velilerin öğretmenleri CİMER'den şikayet ettiği öne sürülen metinler gündem oldu. DMM, metinlerin doğruyu yansıtmadığını açıklayıp CİMER'in işleme aldığı başvuruların kıstaslarını paylaştı.

Bugün bazı basın organları ve sosyal medyada velilerin öğretmenleri şikayet ettiği öne sürülen CİMER başvuruları gündem oldu.

O şikayetlerden bazılarında, "Dün saat 23.30’da ödevle ilgili soru sordum. Hoca hanım çevrimiçi olduğu halde cevap vermedi, görüldü attı" , "Hoca kırmızı kalemle hata düzeltiyormuş. Kırmızı renk şiddeti ve kanı çağrıştırıyor. Çocuğumun bilinçaltına saldırı var. Yeşil kalem kullanılsın, duayı sevsin", "Öğretmen Instagram hesabında lüks restoranda kebap yerken fotoğraf paylaşmış. Sınıfta durumu olmayan, fakir fukara öğrencisi var; canı çeken çocukları hiç mi düşünmüyor? Bu ne görgüsüzlük!" gibi ifadeler yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) velilerin, öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinlerinin dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

CİMER HANGİ BAŞVURULARI KABUL EDİYOR?

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber mecraları ve sosyal medya hesaplarında yer alan ve velilerin öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinleri dezenformasyon içermektedir.

Spekülasyon amaçlı kurgusal nitelikteki bu paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. 5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca 'yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar' ile 'başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan' başvurular işleme alınmamaktadır."

