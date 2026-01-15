15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin yasa taslağı raporundaki detaylar belli oldu. 204 sayfa, 82 öneriden oluşan raporda, 18 yaş altındaki çocukların cep telefonu ve tabletlerindeki internetin 22.00-06.00 saatlerinde sınırlandırılması önerisi yer aldı. Aynı zamanda dijital güvenlik dersinin okullarda zorunlu olması, 18 yaşına kadar 'çocuk hattı' benzeri SIM kart uygulamalarının hayata geçirilmesi gibi öneriler yer aldı. İşte diğer öneriler…

15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, torba yasa taslağının bu ay sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk edileceğini açıklamıştı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığındaki komisyon toplantısında "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" konulu taslak rapor ele alındı.

Komisyonda kabul edilen ve üst komisyona gönderilen rapor, 6 ana bölümden, 204 sayfadan ve 82 öneriden oluşuyor. İşte rapordaki detaylar…

Çocuklara sosyal medya yasağında 204 sayfalık rapor, 82 öneri! Saat aralığı ortaya çıktı

8 SAATLİK SINIRLANDIRMA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonunun taslak raporunda, 18 yaş altındaki çocukların cep telefonu ve tabletlerindeki internetin 22.00-06.00 saatlerinde sınırlandırılması, sosyal medya platformlarının çocuklar için 15 yaşını doldurana kadar hizmet sunmaması önerileri yer aldı.

Raporda; okullarda görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmen sayısının artırılması,

Çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği bağımlılık, siber zorbalık ve istismar risklerine karşı erken müdahale ve farkındalık çalışmalarının aktif ve etkin bir şekilde yürütülmesi tavsiyeleri de yer aldı.

“HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, taslak raporun sunuş bölümüne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Dijital ortamlardan çocuklara yönelik gelen ve gelebilecek olan her türlü tehditten onları koruma görevi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu rapor, ulusal ve uluslararası alanda dijital dünyada çocuklara yönelik riskleri ve fırsatları en geniş perspektiften ele alarak çocuklarımızın faydasına olabilecek bir dizi düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

“ÇOCUKLARI KORUMA YASASI HAZIRLANMALI”

Raporda, çocuklara yönelik dijital hak ve güvenlik alanında özel bir yasal çerçeve oluşturulmasının gerekli olduğu belirtilerek “Çocukları siber ortamdaki istismar, mahremiyet ihlali ve bağımlılık gibi tehditlerden koruyacak, ebeveynlere hak arama yollarını anlaşılır biçimde sunacak çocuğun üstün yararı odaklı bir dijital ortamlarda çocukları koruma yasası hazırlanmalıdır” denildi.

Komisyon çalışmalarının anlatıldığı raporda, dijital bağımlılığın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, diğer ülkelerin mücadele örnekleri ve çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve öneriler yer aldı.

AĞIR YAPTIRIMLAR İÇEREN HÜKÜMLER

Raporda, dijital ortamlarda işlenen çocuklara yönelik suç türlerinin kapsamının, yapay zeka kullanımı da dahil edilerek yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda Çocuk Koruma Kanunu'na çocuğun dijital ortamdaki gizlilik hakkını güvence altına alan ve siber suçlara karşı koruyucu, önleyici hükümler içeren düzenlemelerle bu suçlara yönelik ağırlaştırılmış yaptırımlar içeren hükümler oluşturulması önerisinde bulunuldu.

İZİNSİZ PAYLAŞILMA ENGEL

Raporda, çocukların mahremiyetlerinin ve kişisel görüntülerinin, kamu kurumları dahil olmak üzere dijital platformlarda izinsiz ve kontrolsüz şekilde paylaşılmasını önleyecek açık ve bağlayıcı yasal hükümler hayata geçirilmesi gerektiği de belirtildi.

“DİJİTAL GÜVENLİK DERSİ ZORUNLU OLMALI”

Raporda, şöyle denildi:

Çocukların dijital içeriklerdeki temsili ile sosyal medya ve çevrim içi platformlarda reklam/pazarlama yoluyla hedeflenmesine ilişkin çocuk haklarına dayalı etik yayın ilkeleri oluşturulmalı, bu çerçevede içerik üreticilerine, yayıncılara ve platformlara yönelik rehber ilkeler geliştirilerek denetim mekanizmaları güçlendirilmelidir. Çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklerin farkında olarak bu risklerden kendilerini koruyabilen bilinçli bireyler haline gelmelerini sağlamak amacıyla dijital okuryazarlık ve dijital güvenlik dersleri Milli Eğitim müfredatına zorunlu ders olarak dahil edilmeli, ana sınıfı dahil olmak üzere tüm eğitim kademelerinde uygulanmalıdır.

“TEKNOLOJİK CİHAZLAR OKULDA KULLANILMAMALI”

Eğitim ortamlarında çocukların mahremiyetlerinin korunması amacıyla raporda, "Eğitim ortamında ihtiyaç duyulmayan teknolojik cihazların (telefon, akıllı saat vb.) okul ortamında kullanılmamasına yönelik uygulamalar tüm okullarda standart hale getirilmeli, öğretmenlerin sınıf içi dijital dikkat dağınıklığını önlemeye yönelik uygulamaları, açık mevzuat hükümleri ve yönetmeliklerle güvence altına alınmalıdır." değerlendirmesine yer verildi.

ÇOCUK HATTI ÖNERİSİ

Raporda çocuk hattı önerisine ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

İhtiyaç duyulması halinde, çocukların kullandığı teknolojik cihazlara yönelik olarak 18 yaşına kadar 'çocuk hattı' benzeri SIM kart uygulamalarının hayata geçirilmesi gibi işlevsel ve koruyucu tedbirlerin, alanında uzman kurum ve kişilerce değerlendirilmesi gerekmektedir.

Raporda, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin korunması, uyku düzenlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi ve dijital ortamlarda maruz kalabilecekleri risklerin azaltılması için, 18 yaşın altındaki çocukların kullandığı mobil cihazlar üzerinden sağlanan internet erişiminin, 22.00-06.00 saatleri arasında sınırlandırılması belirtildi.

