Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı için yürütülen sosyal medya düzenlemesine ilişkin konuştu. 1.5 senedir çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Göktaş, “Çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz” mesajını verdi. Bakan Göktaş, torba yasa taslağının bu ay sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk edileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Bakan Göktaş, sosyal medya platformlarının çocukları ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

“1,5 SENEDİR BU KONUYA ÇALIŞIYORUZ”

Düzenlemeyi içeren torba yasa taslağının bu ay sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk edileceğini belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

Bu duruma seyirci kalamayız. Biz 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi aileler ve bizzat çocuklarımız ile bu konuda çalışmalar yürüttük.

15 YAŞ ALTI İÇİN ÖNERİ

Hedeflerinin sosyal medya platformlarına sorumluluk yüklemek olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini söyledi.

Bakan Göktaş, Avustralya’nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını hatırlattı.

"EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ"

Birçok ülkenin, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için tedbirler aldığını belirten Bakan Göktaş, “Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının bir parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir” dedi.

“GÜVENLİ BİR DİJİTAL ALAN OLUŞTURUYORUZ”

Çocukların dijital güvenliğini desteklemek üzere geçen ay “Çocuklar Güvende” web sitesini ve mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

Bu platformla, çocuklara ve ailelerine güvenli içerik ve rehberlik hizmetlerini tek çatı altında sunuyoruz. Uygulama üzerinden acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapılabiliyor. Ayrıca DUY ihbar platformuyla, çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz. Sosyal medya çalışma grubumuzla ise 7/24 takip ettiğimiz zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale ettik. İçeriği görüyoruz. Mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme değerlendirdikten sonra BTK erişim engeli getiriyor. Ama biz istiyoruz ki sosyal medya platformları proaktif bir şekilde bunları yapsın.

Bakan Göktaş, sosyal medyanın çocuklarda çok yoğun bir depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını vurguladı.

