İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Listede 10 isim var

Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 10 isim için harekete geçen ekipler 6 kişiyi yakaladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgütün sözde göç ve lojistik komitesi unsuru ve bu kişiyle bağlantılı 4 şüpheli tespit edildi.

Çalışmalarda ayrıca, örgütle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan 6 "yabancı terörist savaşçı" şüpheli hakkında Türkiye açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

6 ZANLI YAKALANDI

Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı. Ekiplerin, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

