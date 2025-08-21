ASKİ su kesintisi: Pursaklar ve Bağlum bölgesinde sular kesildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından yapılan paylaşımda, Ankara'nın bazı il ve ilçelerinde 21 Ağustos Perşembe günü su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 20 Ağustos Çarşamba günü saat 21:00'de başlayan bakım, onarım ve revizyon çalışması nedeniyle Pursaklar ve Bağlum bölgesinde 12 saat sürecek su kesintileri yaşanacak.

Bugün Kazan, Ayaş Polatlı ve Gölbaşı ilçelerinin bazı mahallelerinde planlı su kesintileri uygulanıyor. Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek?

PURSAKLAR VE BAĞLUM BÖLGESİ'NDE SU KESİNTİSİ 12 SAAT SÜRECEK!

Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde bakım, onarım ve revizyon çalışması yapılacağı için Pursaklar ilçesi ve Bağlum bölgesinde 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 21:00 itibariyle su kesintisi yapılacaktır.

Çalışma 12 saat sürecek ve tesis, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 09:00'da yeniden devreye alınacaktır.

Pursaklar ilçe merkezinde su kesintisinin etkisi 21 Ağustos Perşembe günü saat 12:30'da bitecektir. Su kesintisinin daha geç başlatılacağı Bağlum bölgesinde ise kesinti etkisinin aynı gün saat 15:00'de bitirileceği bilgisi paylaşıldı.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

21 Ağustos Perşembe günü Ankara'nın Kaza, Ayaş, Polatlı ve Gölbaşı ilçelerinde sular 23:00 ve15:00 saatleri arasında gelecektir.

KAZAN

Arıza Tarihi: 19.08.2025 08:40:00

Tamir Tarihi: 21.08.2025 23:00:00

Detay: Kahramankazan içmesuyu arıtma tesisinde, yoğun kullanımdan kaynaklı problem yaşandığından dolayı plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi; Saraykent Sanayi Sitesi HAB Bölgesi Atom Caddesi

AYAŞ

Arıza Tarihi: 21.08.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 21.08.2025 15:00:00

Detay: Ayaş Başbereket Mahallesinde İçme Suyu Deposu Temizliği Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Başbereket Mahallesi.

POLATLI

Arıza Tarihi: 21.08.2025 11:50:00

Tamir Tarihi: 21.08.2025 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi: Mehmet Akif Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen 3.Şahıslardan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mah Birkısım

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 21.08.2025 12:30:00

Tamir Tarihi: 21.08.2025 15:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi kızılcaşar mahallesi 2653. sokak ø 90 pvc içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tek yapı kooperatifi