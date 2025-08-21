Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Genç kızların korkunç kavgası! Sokakta tekme ve yumruklar havada uçuştu

Genç kızların korkunç kavgası! Sokakta tekme ve yumruklar havada uçuştu

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de 16 yaşındaki genç kız, akranları tarafından sokakta darbedildi. Korku dolu anlar kayıt altına alınırken saldırgan genç kız tutuklandı.

Geçtiğimiz gün merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde iddiaya göre 16 yaşındaki D.O. adlı kız, aynı yaştaki E.A. adlı kız tarafından sokak ortasında darbedildi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Genç kızların korkunç kavgası! Sokakta tekme ve yumruklar havada uçuştu - 1. Resim

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.A., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan görüntülerde, E.A.'nın D.O.'nun yüzüne önce tekme attığı, ardından kafasına birkaç yumruk vurduğu ve saçından çekerek yerde sürüklediği anlar yer aldı. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar D.O.'yu saldırgandan kurtarırken, görüntülerde ayrıca, darp sırasında başka bir kızın da D.O.'ya tekmelerle vurduğu fark ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

