Biden’a agresif prostat kanseri teşhisi tıp dünyasını şaşırttı! Daha önceden biliniyor olma ihtimali yüksek

Erken teşhisi en kolay olan ve genellikle yavaş ilerleyen kanser türü olarak bilinen prostat kanserinin eski bir ABD başkanında bu kadar geç aşamada fark edilmiş olması bilim dünyasını da şaşırttı.

Joe Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada 82 yaşındaki eski başkanın, idrarla ilgili bazı şikayetleri üzerine muayene edildiği ve prostatında bir nodül tespit edildiği, daha sonra kanserin kemiklere kadar yayıldığının görüldüğü bildirildi.

"BÜYÜK OLASILIKLA BİLİNİYORDUR"

Prostat kanserinin yaşla birlikte görülme sıklığı artan bir kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen “Hiçbir şikâyeti olmayan erkeklerde 50 yaşından sonra yapılan basit bir kan testi olan PSA ile teşhis konulur. Normal şartlarda ABD başkanının bütün sağlık kontrollerinin yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Prostat kanseri çok yavaş bir hastalık. Dolayısıyla sürekli sağlık kontrolünden geçen birisinde o noktaya kadar sessizce gelmesi şaşırtıcı. Büyük olasılıkla biliniyordur ve daha önce yakalanmış ve tedavi ediliyordur. Prostat kanseri öyle üç-altı ayda kemik metastazı yapacak bir hastalık değil. En sert formlarında bile kemiklerine yayılımı birkaç sene alır” değerlendirmesini yaptı.