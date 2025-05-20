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Biden kanser oldu! Eski First Lady için dava yolu gözüktü: Hastalığı herkesten gizledi

Kaynak: Dış Haberler
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Biden kanser oldu! Eski First Lady için dava yolu gözüktü: Hastalığı herkesten gizledi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Adalet Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, eski Başkan Joe Biden’ın sağlık sorunlarını sakladığı iddia edilen eşi Jill Biden’ın “yaşlı istismarı” suçlamasıyla yargılanabileceğini öne sürdü.

Sivil haklardan sorumlu başsavcı yardımcısının kıdemli danışmanı ve insan hakları avukatı Leo Terrell, eski Başkan Joe Biden’a ileri evre prostat kanseri teşhisi konulduğu haberlerinin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Terrell, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Jill Biden’ın kocasının ciddi sağlık sorunlarını bilmesine rağmen onun yeniden başkanlığa aday olmasını desteklediğini belirtti. Terrell, bu durumu "yaşlı istismarı" olarak niteledi ve "cezai suçlama mı?" ifadesini kullandı.

Biden kanser oldu! Eski First Lady için dava yolu gözüktü: Hastalığı herkesten gizledi - 1. Resim

"JİLL BİDEN, BU DURUMU BİLİYORDU"

Paylaşımlarda, Jill Biden’ın Joe Biden’ın sağlık durumuna rağmen onu kamu görevine zorladığına dair imalar öne çıkarken, kamuoyunda tepkiler büyüyor.

Joe Biden’a yakın zamanda ileri evre prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklanmış, birçok uzman ve siyasi yorumcu bu bilginin halktan saklandığını ve tanının oldukça geç konduğunu öne sürmüştü.

Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. da konuya ilişkin, "Dr. Jill Biden beşinci evre metastatik kanseri nasıl gözden kaçırdı, yoksa bu da başka bir örtbas mı?" diyerek tepki gösterdi.

Bazı tıp uzmanları, hastalığın on yıla kadar yayılma riski taşımasına rağmen teşhis konulamamış olmasının "akıl almaz" olduğunu ifade etti.

Kaynak: Dış Haberler

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