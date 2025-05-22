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Güvenli liman olduk! Türkiye’nin barış iklimi, yatırımı da yönlendiriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Güvenli liman olduk! Türkiye’nin barış iklimi, yatırımı da yönlendiriyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) İcra Direktörü ve Üst Yöneticisi İsmail Erşahin, Türkiye’nin batının ve doğunun dilini aynı şekilde konuşabilen nadir ülkelerden birisi olduğunu ifade ederek “Türkiye Gerçekten bir barış denizi” dedi.

Bölgedeki jeopolitik krizler arasında Türkiye’nin güvenli bir liman olarak ortaya çıktığına vurgu yapan Erşahin, özellikle Çinli firmaların bu sebeple Türkiye’yi, Avrupa’ya geçiş yapmak için seçtiğini, BYD’nin yatırımının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

POTANSİYELİMİZ YÜKSEK

Yılın ilk üç ayında Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların neredeyse iki katına çıkarak 3 milyar dolara yükselmesine atıfta bulunan Erşahin, rakamların çok olumlu olduğunu fakat Türkiye’nin çok daha yüksek bir potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak “Türkiye’nin gerçekten şu anda potansiyelini göstermeye başladığını ve çok daha iyi bir pozisyona geleceğini de düşünüyorum.” diye konuştu.

ABD kaynaklı ticari gerilimlere de değinen Erşahin, gümrük meselesini aşmak adına ABD’ye yönelen yatırımları değerlendirerek bunların dünyadaki yatırım pastasını büyüteceğini ve olumsuz olmadıklarını ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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