Türk şirketleri dünyanın en büyük teknoloji ağında! Tech Türkiye Advocates kuruldu

Dünyanın en büyük teknoloji ağlarından Global Tech Advocates’in Türkiye ayağı Tech Türkiye Advocates (TTA), ülkedeki teknoloji şirketlerinin sesini uluslararası arenada duyurmayı, küresel bağlantılar kurmayı ve yatırım fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

ÖMER ŞEN İSTANBUL - Tech Türkiye Advocates’in (TTA) resmi tanıtımı, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yazılım ve Bilişim Komitesi ev sahipliğinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde yapıldı. Dünyanın en büyük teknoloji ağlarından biri olan Global Tech Advocates’in Türkiye ayağı olarak faaliyet gösterecek TTA, “Global Türkler” olarak adlandırılan, teknoloji ekosisteminde etkili Türk profesyonellerden oluşan geniş bir topluluk oluşturmayı amaçlıyor. Bu topluluk aracılığıyla; teknoloji politikaları geliştirilmesi, yıllık raporlar yayımlanması ve Türkiye ile Birleşik Krallık başta olmak üzere Global Tech Advocates networkünün bulunduğu diğer ülkelerde vize, vergi, finansal teşvikler, hibe konularında ikili politikalar için gerekli girişimlerde bulunarak sektörün önündeki darboğazların aşılması ve Türk teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesi planlanıyor.

Global Tech Advocates kurucusu ve Birleşik Krallık Başbakan Danışmanı Russ Shaw Cbe, düzenlenen basın toplantısında, TTA’nın tanıtımının Türk firmalarının uluslararası işbirliklerini geliştirmeleri ve teknoloji alanındaki güncel eğilimleri takip etmeleri açısından önemli fırsatlar sunacağına inandığını belirtti. Global Tech Advocates’in Londra’da kurulduğunu ve şu an 30 ülkede 30 bini aşkın yatırımcı ve girişimciye ulaştıklarını anlatan Cbe “Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde daha fazla varlık göstermek için Türkiye’nin teknoloji birikiminden yararlanmak istiyoruz. Bu amaçla TTA’nın kurulmasının önemli olduğunu düşündük. Türkiye’nin potansiyeli heyecanlandırıyor. Türkiye, bölgede yıldız ülke. İştah var, AR-GE altyapısı gelişiyor ve teknokent sayısı artıyor. Türkiye’nin potansiyeli yüksek” diye konuştu.HİB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören de Global Tech Advocates’in yapısından çok faydalanacaklarını belirterek “Eğitim, sağlık, medya, lojistik, bunların hepsi teknolojik olarak bu ağın içinde olabilecek sektörler. Bu sektörleri temsil eden HİB de bu öngörüyle bu etkinliğe sahip çıkıyor” ifadesini kullandı.